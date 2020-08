Fútbol/Segunda.- Crónica del Elche - Girona, 0-0

21/08/2020 Elche - Girona DEPORTES LALIGA



Elche y Girona lo juegan todo a la vuelta en Montilivi



Empate sin goles en el primer capítulo de la final del 'playoff' de ascenso



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Elche y Girona no pasaron del empate inicial (0-0) este jueves en la ida de la final del 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander, un choque competido en el Martínez Valero en el que el cuadro local controló mejor las armas del rival sin llegar a decantar un billete por el regreso a la elite que se decidirá el domingo el Montilivi.



Los de Pacheta ataron en corto a Stuani, y apenas tuvo nada de Borja García o Samu Saiz el cuadro visitante. El equipo ilicitano estuvo serio y solidario en su esfuerzo, pero tampoco logró generar excesivo peligro, aunque a los puntos fue mejor. A la imaginación o el uno contra uno no ayudó el mal estado del césped.



Pasaron muchos minutos hasta el primer acercamiento a las áreas. El Elche comenzó mejor, jugando más en campo rival, apretando al rival y atento al fallo. Fue a balón parado como asomó con peligro el equipo local, con dos saques de esquina seguidos, uno con intención de gol olímpico y otro con barullo en área pequeña.



El mencionado tridente visitante no olía el balón, menos el mejor ariete de Segunda, un Stuani vigilado hasta en su camino a vestuarios. En el otro área, Nino también vivía en una isla sin compañía aunque llegó a rematar de cabeza un centro de Juan Cruz. El Girona también se tuvo que conformar con el balón parado, con más tensión que peligro en un área con 21 jugadores.



Terminó algo mejor el cuadro catalán el primer acto, posesión para encontrar a Borja y Jairo por banda, y la reanudación también fue de los de Francisco. Stuani pidió penalti e Ignasi Miquel despejó en vez de rematar dos buenos centros. El arreón visitante lo terminó Samu Saiz con un disparo desviado por poco.



Con media hora por delante, el Elche se quedó el final, con un par de llegadas por la banda derecha, para terminar ambos equipos protegiendo un resultado que no garantiza nada, pero que deja intactas las opciones de ambos por subir a Primera. El domingo 23 de agosto terminará LaLiga SmartBank en Montilivi.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE, 0 - GIRONA, 0.



--ALINEACIONES.



ELCHE: Edgar Badía; Óscar Gil (Tekio, min.87), Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Josema, Juan Cruz, Iván Sánchez (Fidel, min.78), Manuel Sánchez, Pere Milla (Claudio, min.87), Nino (Mfulu, min.78) y Escriche (Josan, min.65).



GIRONA: Riesgo; Ramalho (Calavera, min.90), Juanpe, Miquel, Maffeo; Gumbau, Granell; Samu Saiz, Borja García (Gallar, min.86), Jairo (Valery, min.67); y Stuani.



--ÁRBITRO: Arcediano Monescillo (C.Castellano-Manchego). Amonestó a Ramalho (min.7) y Juanpe (min.45+2) en el Girona.



--ESTADIO: Martínez Valero.



--INCIDENCIAS: Antes del partido se guardó un minuto de silencio en recuerdo del exjugador del Elche Pedro Vicente Agulló 'Periquín', recientemente fallecido.