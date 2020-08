Este es el piso de 3 millones de euros que Iker Casillas se ha comprado en la capital

01/12/2011 Iker Casillas acaba de realizar una importante inversión inmobiliaria EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Iker Casillas se ha comprado, coincidiendo con su regreso a España después de cinco años residiendo en Oporto, una impresionante propiedad en el centro de la capital. Según informa la revista "Diez minutos", el inmueble, situado en una de las mejores zonas de Madrid - frente al templo de Debod, en el distrito de Moncloa - consta de 300 metros cuadrados y le ha costado la friolera de 3 millones de euros.



Aunque el ex futbolista adquirió este piso el pasado mes de abril y está realizando una importante reforma desde entonces, no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido esta adquisición, que Iker ha realizado en solitario. Y es que, según informa la citada publicación, en las escrituras sólo consta el nombre del mostoleño.



Mucho se ha especulado con una supuesta crisis entre el portero y Sara Carbonero - después de unas declaraciones en las que Casillas admitía que no había estado al lado de su mujer todo lo que debía - pero nada más lejos de la realidad. Y es que el consolidado matrimonio, que lleva ya once años de estable relación, prefiere no entrar en desmentidos, pero sí aseguran a su entorno que no hay ningún problema entre ellos y están tan unidos como siempre.



Prueba de ello son las imágenes que ambos han compartido en sus respectivas redes sociales del pueblo de Iker, Navalacruz, donde la atractiva pareja estaría disfrutando de unas tranquilas vacaciones con sus hijos Martín y Lucas.



A continuación, os mostramos las imágenes del señorial edificio donde el futbolista ha adquirido su última propiedad. Todavía desconocemos si Iker y Sara se establecerán en este piso una vez concluya la reforma o si seguirán viviendo en su espectacular chalet de La Finca, en Pozuelo de Alarcón. En el caso de vivir finalmente en este impresionante piso de 300 metros cuadrados, la pareja contaría con Eugenia Silva y Pedro Almodóvar, entre otros, como "vecinos".