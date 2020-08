Estados Unidos.- China y Estados Unidos retomarán los contactos comerciales "en un futuro próximo"

PEKÍN, 20 (EUROPA PRESS)



Las delegaciones de Estados Unidos y China reanudarán "en un futuro próximo" los contactos telefónicos para evaluar la marcha del acuerdo comercial de primera fase que fue rubricado por ambos países el pasado 15 de enero, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestase recientemente su disposición a cancelar las negociaciones.



Un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha asegurado en rueda de prensa que ambos países "acordaron hablar al respecto en un futuro próximo" al ser cuestionado sobre la fecha para que las dos potencias evalúen la situación tras superarse los primeros seis meses desde la firma del acuerdo.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había expresado hace unos días que no estaba dispuesto a seguir discutiendo con China, llegando a afirmar que había cancelado las conversaciones.



Sin embargo, fuentes próximas al inquilino de la Casa Blanca indicaron a 'The Wall Street Journal' que el presidente no se refería específicamente al acuerdo de primera fase, sino que hablaba de manera más general.



Estaba previsto que ambas partes se reuniesen el pasado 15 de agosto para llevar a cabo una evaluación de la marcha de su acuerdo comercial de primera fase, aunque las conversaciones fueron aplazadas y aún no se ha fijado una fecha para retomarlas.