13/07/2017 ¿Es esta actriz la "culpable" de la separación de Jesús Olmedo y Nerea Garmendia?. MADRID, 20 (CHANCE) Jesús Olmedo y Nerea Garmendia protagonizan, con permiso de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, la ruptura más sorprendente del verano. Y es que la pareja de actores formaban uno de los matrimonios más consolidados del panorama interpretativo de nuestro país. Guapos, jóvenes y enamorados, todo parecía ser perfecto en su relación, pero muchas veces las apariencias engañan.



Según ha publicado en exclusiva "Voz Populi", y tras casi diez años de matrimonio, la pareja decidió hace unos meses poner fin a su matrimonio de una manera tan discreta que no nos habíamos enterado hasta ahora. Nerea y Jesús pasaron el confinamiento por separado, y al parecer no se echaron demasiado de menos, por lo que han decidido tomar caminos separados definitivamente.



Pese a que ninguno de los dos se ha pronunciado acerca de esta sorprendente ruptura, se comenta que podría haber terceras personas por parte del actor sevillano. Algunos compañeros de profesión aseguran que Jesús podría tener algo más que una amistad con su compañera de reparto en "Mercado central", serie que actualmente protagoniza.



Se trata de la actriz Marta Poveda, con quien el sevillano podría hecho suyo el dicho de "a veces la realidad supera a la ficción". Y es que en "Mercado central" sus personajes mantienen un complicado romance que podría haber traspasado la pequeña pantalla para convertirse en una apasionada relación que desembocaría en el fin del matrimonio de Jesús y Nerea Garmendia.



¿Y quién es Marta Poveda? La actriz, de 37 años, es madrileña, y aunque no nos suene su nombre a buen seguro nos suena su cara, puesto que a lo largo de su trayectoria ha protagonizado varias obras de teatro y trabajado en algunas series tan populares como "Escenas de matrimonio", "Los Serrano" o "Centro médico". Muy discreta, y poco mediática, no se le conocen relaciones sentimentales con ningún compañero de profesión. Hasta ahora, puesto que sólo el tiempo dirá si hay algo más que una bonita amistad entre Jesús Olmedo y la acriz.



Mientras tanto, y después de confesar en su cuenta de Instagram un duro bache de salud que a punto estuvo de costarle la vida, Nerea Garmendia ha reaparecido en sus redes sociales para agradecer todo el apoyo y el cariño que está recibiendo en estos momentos en los que, por primera vez, ha mostrado una faceta tan íntima de sí misma. Sin embargo, prefiere guardar silencio acerca de su sorprendente ruptura con el que, durante los últimos diez años, ha sido el amor de su vida.