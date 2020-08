El Rey Juan Carlos, cada vez con más apoyos públicos

16/11/2019 El Rey Juan Carlos, en una imagen de archivo durante un evento celebrado en el Real Club Naútico de Sanxenxo POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Diecisiete días después de emitir el comunicado en el que anunciaba su abandono de España, y cuatro días después de confirmar que su paradero es Abu Dabi, el Rey Don Juan Carlos ha empezado a recibir importantes apoyos públicos. Y es que, aludiendo a su presunción de inocencia y ensalzando su labor durante los cuarenta años que ejerció como monarca y jefe del estado, diferentes personalidades y organizaciones se han movilizado para ejercer una mediática defensa del emérito en el momento en el que más cuestionado y criticado está siendo.



En primer lugar, el sector taurino decidía lanzar un "capote" a Don Juan Carlos, haciendo público un vídeo protagonizado por toreros de la talla de Perera, El Juli, Castella o Ginés Marín, para agradecer el apoyo que el monarca siempre ha prestado a la tauromaquia y dedicarle un sentido homenaje al grito de "Es y siempre será nuestro Rey".



Continuando con los apoyos que no ha tardado en recibir el emérito, ante el aluvión de críticas por su marcha y por la opacidad con la que se ha llevado el asunto de su destino final, el sector político y diplomático también se ha unido para alzar la voz en defensa de Don Juan Carlos. Dejando a un lado las diferentes ideologías, más de 70 altos cargos del Partido Popular y del PSOE - encabezados por Alfonso Guerra y Soledad Becerril - se ha unido para suscribir un manifiesto en apoyo del Rey. En él, estas personalidades públicas defienden la presunción de inocencia del monarca y recuerdan su legado en estos más de 40 años de democracia, la "etapa histórica más fructífera que ha conocido España en la época contemporánea". "Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia. Pero nunca se podrá borrar la labor del Rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la Nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española", afirman políticos de la talla de Esperanza Aguirre, Josep Piqué o Ana Pastor.



Por último, pero no por ello menos importante a nivel sentimental para el emérito, el comunicado que ha emitido su querido Real Club Naútico de Sanxenxo para mostrarle su apoyo y gratitud a Don Juan Carlos en estos difíciles momentos para el padre de Felipe VI. Empezando con un "¡Gracias Señor!" los socios del club en el que tantos veranos hemos visto al monarca practicando vela, su deporte favorito, han decidido ensalzar la figura del monarca: "SM ha prestado un apoyo extraordinario a nuestro deporte. Esto ha permitido obtener al RCNS grandes triunfos deportivos (...) Además, su apoyo ha permitido que el RCNS esté presente en eventos de máximo nivel, así como que el RCNS haya sido nombrado miembro de la Real Orden al Mérito Deportivo. Todo esto ha sido posible gracias al enorme prestigio mundial de SM en el deporte de la vela, debido a su larga trayectoria de éxitos, coronada en los tres últimos años con dos títulos mundiales y un europeo compitiendo contra los mejores regatistas del mundo".



Además, los miembros del Real Club Naútico de Sanxenxo, encabezados por Pedro Campos, íntimo amigo de Don Juan Carlos, concluyen su comunicado con un mensaje que, quien conozca al emérito, sabe que le habrá llegado al corazón: "Estamos deseando que SM pueda volver a navegar pronto en nuestras aguas, donde las puertas de nuestro club siempre estarán abiertas para recibirle, orgullosos de tenerlo como Presidente de Honor".