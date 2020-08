El Internacional de Coudet asume liderato tras caída del Mineiro de Sampaoli

El técnico de Internacional, Eduardo Coudet. EFE / Marcelo Oliveira

Río de Janeiro, 19 ago (EFE).- El Internacional, comandado por el entrenador argentino Eduardo Coudet, goleó este miércoles por 3-0 al Atlético Goianiense y asumió el liderato del Campeonato Brasileño en el lugar del Atlético Mineiro, del también argentino Jorge Sampaoli, que perdió por 2-1 en su visita al Botafogo.

Igualados con nueve puntos tras disputar sus compromisos por la cuarta jornada de la Liga en Brasil, el 'Colorado' se ubica provisionalmente en la cima por diferencia de goles, mientras que el club minero le respira en la nuca.

En el primer juego del Internacional sin su astro proncipal, el delantero peruano Paolo Guerrero, apartado de las canchas por una lesión en una rodilla, la revelación fue el centrocampista Thiago Galhardo, autor de dos de los tres goles que dieron el triunfo al club de Porto Alegre.

El volante Musto marcó la primera anotación para el Internacional con un gol de cabeza al inicio del segundo tiempo, cuando los dirigidos por Coudet mostraron mejor desempeño en la cancha.

El segundo gol llegó a los 67 minutos con Thiago Galhardo, que repitió al final del partido con un disparo a la esquina izquierda de la puerta y que se le escapó al arquero Jean.

El Botafogo, que se ubica temporalmente en la séptima posición, con cinco puntos, fue la sorpresa de la noche con un juego que mezcló destreza y suerte, pese a la continua presión de un Atlético Mineiro que no descansó en su ataque.

A los 25 minutos el centrocampista Luiz Fernando marcó el primer gol del equipo albinegro con una jugada individual, y el segundo tanto llegó en el minuto 86 con una anotación del volante Caio Alexandre, resultado de un contraataque.

El descuento finalmente se dio para el Mineiro después de hora y media de intentos, con el zaguero Igor Rabello en el tiempo adicional.

En otro de los partidos de la noche, la monotonía y la falta de creatividad fueron protagonistas del duelo entre el Atlético Paranaense y el Palmeiras, aunque el triunfo se lo llevó en el último instante el club paulista, que venció por 0-1 al equipo anfitrión con gol del centrocampista Rafael Veiga.

Con su primera vitoria en el torneo, los verdes se ubican en la octava posición de la tabla con cinco puntos, mientras que el club paranaense quedó en la quinta, con seis enteros.

De otro lado, el Flamengo, dirigido por Domènec Torrent, aún no consigue seguir el paso al técnico español, aunque logró empatar 1-1 en el último instante del encuentro con el Gremio en el estadio Maracaná.

El delantero Pepe abrió el marcador para el club albiazul en el minuto 44 tras una jugada del atacante Alisson, que le dio paso para rematar con un golazo que dejó quieto en el arco a Diego Alves.

El desquite llegó con el atacante Gabriel Barbosa, 'Gabigol', y el cobro de un penalti en el minuto 88 tras una mano del zaguero argentino Walter Kannemann.

Con el resultado, el Gremio se ubica en la sexta posición, con 6 puntos, mientras que el Flamengo cae temporalmente a la decimosexta, con 4 enteros.

En el encuentro entre el Bragantino y el Fluminense, el club paulista no dejó ni rodar la bola en la cancha al comienz, cuando el defensa Alerrandro marcó el primero del partido contra el tricolor carioca.

No obstante, la felicidad duró poco para el Bragantino, que se quedó en la novena casilla, con 5 puntos, tras el empate inmediato conseguido por el delantero Nene, que llevó al tricolor a la decimotercera posición, con 4 enteros.