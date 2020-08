El expresidente Cartes refuerza su capital político bajo la sombra de Messer

En la imagen, el expresidente de Paraguay Horacio Cartes. EFE/Andrés Cristaldo/Archivo

Asunción, 20 ago (EFE).- La sombra del cambista brasileño Darío Messer, condenado en su país a trece años de cárcel por lavado de dinero, planea sobre Horacio Cartes cuando el exmandatario paraguayo acumula un capital político reforzado con su pacto con el presidente del país, el también colorado Mario Abdo Benítez.

Messer, amigo personal de Cartes, fue arrestado en julio del año pasado en Sao Paulo dentro de la investigación de lavado de activos en el marco de unas derivaciones de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.

La detención se produjo tras más de un año prófugo en Paraguay, donde obtuvo la ciudadanía e invirtió en negocios agropecuarios e inmobiliarios.

En enero de este año la Fiscalía brasileña acusó a Cartes de integrar junto a Messer una organización delictiva dedicada al lavado de dinero y de mantener esa actividad gracias a su influencia en las esferas de poder.

Cartes, una de las mayores fortunas del país que presidió entre 2013 y 2018, revirtió esa orden judicial con un hábeas corpus que le permite litigar en libertad en el vecino país para anular el proceso.

DELACIÓN PREMIADA

La condena a Messer fue dictada a mediados de este mes tras un acuerdo con la Justicia brasileña, una delación premiada que algunos medios paraguayos valoran como prueba de una relación ilícita con Cartes.

En concreto, hacen referencia a la afirmación de Messer de que pidió a Cartes que le enviara medio millón de dólares ante los gastos que le ocasionaba su situación de prófugo.

Pedro Ovelar, abogado de Cartes, destacó a Efe que Messer, en su declaración, ratificó que ese monto "fue para la defensa jurídica y nunca fue para otro efecto que no sea un acto lícito de la defensa".

El abogado subrayó que Messer "declaró que nunca fue socio del expresidente ni antes ni después de que sea presidente" y que "las personas que lo mantuvieron escondido el tiempo que estuvo prófugo no tienen nada que ver con Cartes".

Ovelar concluyó que son expresiones "alentadoras" dado que "no hay crimen, no ocurrió en Brasil y no forma parte (Cartes) de una organización criminal, que es la acusación original".

LAS CENIZAS DEL CONGRESO

Una percepción muy diferente es la de partidos políticos de Paraguay como el Liberal, el mayor de la oposición, cuyo líder, Efraín Alegre, acompañó el miércoles una protesta frente al Banco BASA, propiedad de Cartes, y señalado por su presunta vinculación a esas operaciones de lavado de dinero.

En esa movilización, que finalizó frente a la residencia de Cartes, se pidió su encarcelamiento, tanto respecto a su caso en Brasil como en el marco de la investigación sobre la muerte de un joven militante liberal en marzo de 2017 durante el asalto a la sede del Partido Liberal.

La protesta fue convocada por Alegre tras las imputaciones a cinco dirigentes juveniles de su partido por supuesta manipulación de la escena de la muerte de Rodrigo Quintana, ocurrida luego de la quema de una sala del Congreso, siendo Cartes presidente.

Alegre acusó a la Fiscalía de amañar las imputaciones siguiendo órdenes de Cartes, quien según el dirigente liberal es el jefe de "una mafia" que tiene secuestradas las instituciones.

El jefe opositor fue más lejos y pidió la destitución de Abdo Benítez por ceder esas instituciones a la "mafia" de Cartes.

Ambos líderes del coloradismo acaban de reconciliarse tras el enfrentamiento que mantuvieron luego de las elecciones de 2018, cuando Cartes y su corriente del partido se sintieron marginados por Abdo Benítez.

QUID PRO QUO

Los analistas estiman que la alianza beneficia a Abdo Benítez, cuestionado por la gestión del coronavirus y necesitado de respaldo para finalizar su mandato sin contratiempos.

Ello gracias a Cartes, cuyo sector tiene mayoría en la Cámara de Diputados y que ya salvó el pasado año a Abdo Benítez del peligro del juicio político.

"Sigue (Cartes) manteniendo bancadas, en Diputados hace la mayoría al Gobierno actual, o sea, el presidente (Abdo Benítez) no tiene mayoría sin él en el Congreso", dijo a Efe la analista Milda Rivarola.

Rivarola añadió que antes de dejar la Presidencia, Cartes "invirtió muchísimo" en política, dentro de una concepción de una "política de billetera".

"Él financia campañas y la fidelidad de parlamentarios", aseveró, al señalar que su forma de gestión se asemeja a "lo que los brasileños llaman "mensalao" (gran mesada).

En esa estrategia de favores a cambio de favores, Rivarola consideró que Cartes, al hacer las paces con Abdo Benítez, tiene también puesto el foco en el caso Messer.

"Está buscando seguridad interna de lo que le puede venir jurídicamente en Brasil", señaló Rivarola.