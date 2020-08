El alero Harris, de Nets, deja la burbuja de Orlando por asuntos personales

En la imagen el ala-pívot Joe Harris, de los Nets de Brooklyn. EFE /ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (EE.UU.), 19 ago (EFE).- El ala-pívot Joe Harris, de los Nets de Brooklyn, abandonó este miércoles la burbuja de Orlando por asuntos personales, no por problemas médicos, informó el equipo.

Harris salió del Walt Disney World Resort, de Orlando, después que los Nets disputasen esta tarde ante los Raptors de Toronto el segundo partido de la eliminatoria de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este, que perdieron por 99-104.

Como titular en el partido, Harris consiguió un doble-doble de 14 puntos y 15 rebotes.

De acuerdo al comunicado del equipo, Harris se fue por un asunto personal no médico, y su estado lo actualizarán a medida que tengan más información disponible.

Harris deberá someterse a una cuarentena a su regreso al campus, aunque la duración de la cuarentena no se determinará hasta que regrese.