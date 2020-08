EEUU.- Steve Bannon es puesto en libertad bajo fianza tras declararse inocente de los cargos de fraude

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Steve Bannon, ex jefe de campaña y ex asesor político del presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido puesto en libertad bajo fianza este jueves tras declararse inocente de los cargos de conspiración para cometer fraude y blanqueo de dinero en el marco de un proyecto de recaudación de fondos para la construcción del muro en la frontera con México.



El antiguo asesor del presidente, que ha comparecido esta tarde ante un tribunal de Manhattan, en Nueva York, ha tenido que pagar una fianza de 5 millones de dólares (4,2 millones de euros), según fuentes cercanas al asunto.



La cadena de televisión CNN ha informado de que entre las condiciones para su puesta en libertad bajo fianza se encuentra la prohibición del viaje en aviones privados, yates o botes sin previa autorización de la corte.



La Fiscalía federal ha acusado este mismo jueves, además, a otras tres personas --Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea-- de apropiarse del dinero conseguido para construir el muro fronterizo.



De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Bannon y los otros tres acusados "orquestaron un esquema para defraudar cientos de miles de dólares a los donantes" de la campaña 'Nosotros construimos el muro'.



A través de una campaña de 'crowdfunding' recaudaron más de 25 millones de dólares de los que, según dijeron "reiteradamente", "no cogerían ni un centavo para sus salarios". Sin embargo, los investigadores afirman que Bannon usó más de un millón de dólares para pagar a Kolfage y cientos de miles de dólares para gastos personales.



El inspector Philip R. Barlett ha explicado que "los acusados presuntamente cometieron fraude cuando tergiversaron la verdad sobre el uso de los fondos donados y, no solo mintieron a los donantes, sino que idearon un esquema para ocultar la apropiación indebida de estos fondos mediante la creación de cuentas y facturas falsas".



"Este caso debe servir de advertencia a otros defraudadores con el mensaje de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un veterano de guerra con discapacidad o un estratega político millonario", ha subrayado Bartlett en un comunicado.