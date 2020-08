EE.UU. solicita a ONU restablecimiento de sanciones contra Irán

(Bloomberg) -- El secretario de Estado de EE.UU., Michael Pompeo, notificó formalmente a Naciones Unidas de la demanda de Estados Unidos de restablecer las sanciones globales contra Irán y criticó a los aliados europeos que se oponen a la medida, acusándolos de no liderar y apaciguar al régimen iraní.

Pompeo viajó a Nueva York el jueves para entregar personalmente una carta al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU que dice que Irán no está cumpliendo con sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear de 2015, “a pesar de los grandes esfuerzos y la diplomacia exhaustiva” de Estados Unidos y otros estados miembro. La medida también busca mantener en su lugar un embargo de armas de 13 años que expira en octubre.

Estados Unidos sostiene que la notificación comienza en 31 días calendario, al final de los cuales se le pedirá al Consejo reimponer las sanciones contra Irán. La Administración entra en un curso de colisión con otras potencias mundiales que dicen que Estados Unidos no tiene la legitimación para invocar la disposición sobre las sanciones porque el presidente Donald Trump renunció al acuerdo nuclear hace dos años.

“Al final, no brindaron alternativas, no hubo opciones”, dijo Pompeo sobre los aliados europeos de Estados Unidos, y agregó que “eligieron ponerse del lado de los ayatolás” y poner en riesgo a sus propios ciudadanos. “Estados Unidos no se unirá a este fracaso de liderazgo. Estados Unidos no se apaciguará, Estados Unidos liderará”.

La condena de la medida estadounidense fue rápida. En una declaración conjunta, Francia, Alemania y el Reino Unido dijeron que seguían comprometidos con el acuerdo que alivió las sanciones a cambio de restricciones al programa nuclear de Irán. Pidieron a todos los miembros del Consejo de Seguridad que “se abstengan de cualquier acción que sólo profundice las divisiones” en el organismo.

“Francia, Alemania y el Reino Unido estamos comprometidos con la preservación de los procesos e instituciones que constituyen la base del multilateralismo”, dijeron los países.

Diplomáticos de varias naciones indicaron que no veían la necesidad de dar más pasos porque la acción de Estados Unidos carecía de sentido.

La misión china ante la ONU dijo que “no es más que un espectáculo político”. En un tuit antes de que se entregara la carta de Pompeo, el enviado de Rusia a la ONU, Vassily Nebenzya, dijo que EE.UU. no tiene “derecho legal o razón para iniciar esto” y “por supuesto que lo impugnaremos”.

Majid Takht Ravanchi, embajador de Irán ante la ONU, dijo a periodistas que “Estados Unidos intentó engañar a la comunidad internacional” y que la carta que presentó Pompeo “es nula y sin valor”.

Aunque muchos países desconfían de Irán, Estados Unidos ha estado casi completamente aislado en sus esfuerzos por aumentar la presión sobre la República Islámica. Construir una coalición puede ser aún más difícil ahora para Trump, que está a la zaga en las encuestas de opinión menos de tres meses antes de las elecciones presidenciales.

Pero tanto los críticos como los partidarios de la Administración Trump dicen que el verdadero objetivo de Estados Unidos es finalmente matar lo que queda del acuerdo de 2015 –que las naciones europeas han tratado de mantener vivo–, para que una futura Administración no pueda revivirlo.

El argumento legal de Estados Unidos, que se detalla en un documento que acompaña a la carta de Pompeo el jueves, depende de la definición del término “estado participante” de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que dio el visto bueno del organismo mundial al acuerdo nuclear conocido como Plan de Acción Integral Conjunto cuando se acordó en 2015.

Todos los demás participantes en el acuerdo, incluidos Francia, Alemania y el Reino Unido, argumentan que la decisión de Trump de retirarse del acuerdo en 2018 significa que Estados Unidos ya no es un participante. EE.UU. argumenta lo contrario: que los “estados participantes” fueron fijados por la resolución 2231 y dejar el tratado no cambia eso.

“Habría sido una tarea sencilla para el Consejo, por ejemplo, haber declarado que el derecho a iniciar un retroceso está disponible solo para los Estados que se considera que participan ‘actualmente’ en el tratado o en pleno cumplimiento de sus compromisos bajo el tratado en el momento de inicio”, dice el documento presentado por Pompeo. “Pero no fue así”.

En el signo más claro de cuán aislado está Estados Unidos en el organismo mundial, un esfuerzo estadounidense la semana pasada para extender indefinidamente el embargo de armas de la ONU fue derrotado de manera histórica: 11 miembros del Consejo de Seguridad se abstuvieron, y solo República Dominicana se unió a Estados Unidos, mientras China y Rusia vetaron la medida.

Trump ha llamado durante mucho tiempo al acuerdo alcanzado por su predecesor, Barack Obama, el “peor acuerdo de todos los tiempos” y ha dicho que quiere un nuevo acuerdo para ayudar a fomentar la paz en el Medio Oriente. Su Administración ha utilizado una presión económica y diplomática cada vez más dura para tratar de convencer a los aliados europeos de que renuncien al acuerdo nuclear de 2015, diciendo que Irán usó los ingresos que obtuvo de las sanciones suavizadas para financiar conflictos desde Siria hasta Yemen.

Los aliados europeos que apoyan el acuerdo nuclear lucharon por encontrar una forma de sortear las restricciones estadounidenses que privan a Irán de inversiones y provocan el desplome de su moneda.

El Gobierno del presidente iraní, Hassan Rouhani, descartó cualquier diálogo en respuesta a lo que llama “chantaje”.

Pompeo prometió responsabilizar a países como Rusia y China si se negaban a aceptar la declaración de Estados Unidos de que el acuerdo nuclear era nulo y, en cambio, seguir adelante con las ventas de armas avanzadas a Irán una vez que expire el embargo de armas en octubre.

Debate desde 2015

Los partidarios del acuerdo dicen que alejó a Irán del camino hacia las armas nucleares. Pero los críticos aseguran que proporcionó a Irán beneficios económicos a corto plazo sin ninguna garantía a largo plazo de que el país no decidiría finalmente reiniciar su programa nuclear.

Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica afirmaron repetidamente que los iraníes estaban cumpliendo con el acuerdo antes de que Estados Unidos se retirara. Cuando Washington volvió a imponer las sanciones, Irán abandonó partes del acuerdo, almacenando uranio enriquecido más allá de los niveles acordados, y dijo que revertiría el curso si Estados Unidos volvía al acuerdo.

La disputa entre Estados Unidos y el resto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad podría hundir al órgano en una crisis sin un camino claro hacia una resolución.

“Será una de las peores crisis que enfrentará el Consejo de Seguridad de la ONU en una generación”, afirma Richard Nephew, el principal experto en sanciones del equipo de la Administración Obama que negoció el acuerdo. “El Consejo estará desesperadamente dividido, sin ninguna claridad sobre cómo avanzar”.

