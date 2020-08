Dovizioso asegura estar "relajado y muy centrado en la temporada"

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso . EFE/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

Madrid, 20 ago (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), vencedor del pasado Gran Premio de Austria de MotoGP y aspirante a la victoria este fin de semana en el de Estiria, ha asegurado que está "muy relajado y muy centrado en esta temporada" al referirse a su futuro tras anunciar que deja Ducati al final de la temporada.

Al recordar la victoria, Dovizioso reconoció que "ha sido muy extraña, una sensación muy rara después de la carrera, pero más por que no hubiese aficionados y amigos que por mi futuro".

A pesar de la victoria, Andrea Dovizioso destacó que seguirán trabajando para mejorar más, "intentaremos alguna puesta a punto nueva ya que siempre tienes más datos después de una carrera en la que demostramos que tenemos mucha velocidad, pero hay que mejorar en la mitad y en la salida de la curva para que nos sirva para otros circuitos que lleguen más adelante".

"Habrá rivales que estarán más fuertes este fin de semana que el anterior, porque entonces no consiguieron los resultados que hubiesen querido y por eso tirarán con más fuerza", afirmó el piloto italiano de Ducati.

Una vez más se recordaron los accidentes del pasado fin de semana y, al respecto, Andrea Dovizioso comentó respecto a la posibilidad de que se arregle la zona para el año que viene que no sabe si estará la próxima temporada "pero en cualquier caso si nos fijamos en las curvas 2 y 3, es normal que sea más peligroso que en el resto de los circuitos ya que puedes colisionar con otros pilotos pero es un poco difícil que también es verdad que no todos los circuitos pueden cumplir con las mejores normas de seguridad".

"Está bien correr en sitios distintos pero lo cierto es que no es seguro. Creo que lo han cambiado para el fin de semana", explica Dovizioso.

Dovizioso también reconoció que el trabajo de los controles de bandera no es fácil y "es muy difícil gestionar estas situaciones, es un trabajo complicado ya que cada equipo te va a contar un punto de vista completamente opuesto y es difícil de gestionar pero tenemos que intentar mejorar con nuestras opiniones en la Comisión de Seguridad".

"Sí que hay un punto en el que se puede mejorar, en la forma de imponer la penalización, cuando te sales del circuito, y se está haciendo bien, creo que ha mejorado la situación pero hay que presionar más y la penalización ahora es muy leve, si todo el mundo frena fuerte y todos se extralimitan, en casi todos los sitios hay asfalto extra y en el futuro hay que subir las penalizaciones ya que salirse de la pista tendría que ser por seguridad pero no para seguir apretando", explica Andrea Dovizioso.

Sobre estas situaciones de riesgo, el piloto de Ducati reconoce que "las motos van mejorando continuamente y todos suben su nivel de intensidad y los pilotos cada vez son más agresivos, pero yo creo que se hace porque se puede cometer un error ya que te sales al asfalto y no la grava, si fuese grava frenarías antes y eso afectaría mucho tanto en los entrenamientos como en las carreras".

Dovizioso, además, atribuyó su victoria tanto a la moto como a las características del circuito ya que "antes del fin de semana estudiamos mucho para entender las cosas y cuando llegamos al circuito fuimos capaces de plasmar lo que habíamos analizado y todo funcionó de inmediato".

"El circuito ayudó porque le va bien a la moto y a mi estilo de pilotaje y todo te viene más fácil, pero en Jerez y Brno perdía en las frenadas con respecto a las otras Ducati y el pasado fin de semana fue al revés, y eso es un paso adelante que espero podamos adoptar también para otros circuitos ya que aquí luchamos por la victoria pero llegarán otros circuitos como Misano en los que tenemos que mejorar, sobre todo en la mitad de la curva", continuó el piloto de Forlí.

Al referirse a KTM, el rival más fuerte en Austria, Andrea Dovizioso comentó que "han introducido mejoras importantes y han dado un paso adelante muy fuerte, pero desde fuera parece una moto un poco extraña, pueden acelerar bien al principio pero el comportamiento es extraño, distinto al del resto de las motos, es difícil de comprender".

"Binder pilota como en Moto2 y va muy bien. Pol es muy agresivo y a veces va bien y otras no tanto. Oliveira va bastante rápido, pero desde fuera resulta difícil entender las ventajas y desventajas de la moto, aún así la verdad es que han dado un paso adelante muy importante", resaltó Dovizioso.