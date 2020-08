Dos tormentas tropicales amenazan golfo de México próxima semana

(Bloomberg) -- Una doble amenaza tropical se cierne sobre el golfo de México para principios de la próxima semana mientras dos posibles tormentas comienzan a gestarse en el Atlántico.La primera, una depresión tropical en el Atlántico central, podría convertirse en la tormenta tropical Laura. Si los pronósticos se mantienen, podría dirigirse hacia el golfo de México la próxima semana, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La segunda, una ola de tormentas eléctricas al sur de Haití, también podría convertirse en tormenta en los siguientes dos días a medida que avanza al oeste hacia el golfo.

Los modelos no son precisos sobre hacia dónde podría dirigirse la depresión, por lo que “los habitantes del Golfo de México al sureste de EE.UU. deben prepararse para la posibilidad de impactos durante el fin de semana y principios de la próxima semana”, dijo Elizabeth Palumbi, meteoróloga de la firma de pronósticos comerciales Maxar.El otro sistema probablemente llevará fuertes lluvias a Centroamérica este fin de semana y posteriormente podría tomar rumbo al norte hacia el golfo de México, señaló Palumbi.

Si la tormenta tropical Laura se intensifica en los próximos días, formaría parte de las 12 tormentas más tempranas que se han gestado en el Atlántico desde que comenzaron a mantenerse registros, en 1851, dijo Phil Klotzbach, autor principal del pronóstico de huracanes estacionales de la Universidad Estatal de Colorado. Hasta ahora, el año 2020 ha tenido un comienzo récord en la primera parte de la temporada, y los pronosticadores creen que será uno de los años más activos de la historia con hasta 25 tormentas en el Atlántico para el 30 de noviembre.En 2005, se formó un récord de 28 tormentas en todo el Atlántico. Una temporada promedio produce 12.Este año ha tenido un comienzo más frenético que en 2005, produciendo más tormentas a principios de temporada, pero esos sistemas han sido más débiles, dijo Klotzbach. Aun así, la medida general de potencia de las tormentas, llamada energía ciclónica acumulada, está por encima de los niveles normales para 2020.

Nota Original:Double Tropical Storm Threat Hangs Over Gulf of Mexico Next Week

