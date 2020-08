Djokovic asegura que las ausencias de Nadal y Federer no restan valor al US Open

En la imagen, el serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial. EFE/EPA/ANDREJ CUKIC/Archivo

Nueva York, 20 ago (EFE).- El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, ha asegurado que las ausencias de Rafael Nadal y de Roger Federer en el Abierto de Estados Unidos no restan valor al torneo, en una entrevista con el diario The New York Times, en la que destaca que una de las razones de su presencia en Nueva York es intentar superar las marcas de ambos tenistas.

El serbio subrayó que la ausencia de sus dos máximos rivales y de otros ocho tenistas del' top 100' del tenis, no resta importancia a la competición porque, según él, "una gran mayoría" de los mejores jugadores estarán en Nueva York para disputar el torneo, que arranca a finales de agosto.

En este sentido, dijo que, después de decidir que no había riesgo alguno de salud para él acudiendo al torneo (contrajo el coronavirus durante el Adria Tour en su país natal el pasado junio), se sintió "responsable de estar aquí como uno de los mejores jugadores". y añadió que "es importante para nuestro deporte seguir adelante".

Asimismo, reconoció que uno de sus principales objetivos es superar el récord de permanencia como número uno del mundo, que posee Federer con 310 semanas, frente a las actuales 282 de Djókovic.

"Una de las razones por las que continúo jugando al tenis profesional en este nivel es porque quiero superar más cotas en el tenis mundial", dijo al diario neoyorquino.

Federer posee el récord de Grand Slams ganados, con 20, seguido de Nadal, con 19 y Djokovic, que con 17. El serbio reconoce que la posibilidad de ganar el número 18 "por supuesto" había sido un factor importante en su decisión de desplazarse a Nueva York.

La mayoría de jugadores se alojan en "hoteles burbuja" acondicionados por los organizadores para garantizar un ambiente saludable y evitar los contagios. Sin embargo, también se ha permitido a los tenistas que alquilen residencias particulares donde establecerse durante el campeonato, una opción que Djokovic había exigido para participar.

La directora del US Open, Stacey Allaster, explicó que cerca de 350 tenistas se encuentran ya en lo que denominan el "ambiente centralizado" que se ha creado para poder celebrar tanto el US Open como el Masters 1.000 de Cincinnati, que este año se disputa en el mismo escenario que el Grand Slam estadounidense, para rebajar el riesgo de contagio.

"Confiamos al cien por cien en que estamos haciendo esto bien. No se trata de una celebración a cualquier coste. Somos muy disciplinados en nuestros planteamientos", aseveró, por su parte el consejero delegado del Abierto, Mike Dowse.