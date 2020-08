Cultura.- ¿Dirigirá Olivia Wilde la película de Spider-Woman?

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS)



Sony ha anunciado que la actriz y directora Olivia Wilde (House) ha sido elegida para dirigir una de las películas del Universo Spider-Man. Aunque no se ha revelado qué filme podría dirigir, la propia actriz ha dado una jugosa pista en Twitter. ¿Se está fraguando la primera aventura en solitario de Spider-Woman?



Según informa Deadline, Sony y la productora Amy Pascal llevan mucho tiempo desarrollando un proyecto, que podría ser la película de Spider-Woman, y será el mismo que dirigirá Wilde. La actriz ha compartido la noticia en un tuit junto a un emoji de una araña. Y aunque no ha dado más pistas, esto ha hecho saltar las alarmas del fandom.



Aunque por el momento ni Sony ni Wilde han confirmado que Spider-Woman sea el personaje elegido por el estudio para el proyecto -que también podría ser la rumoreada cinta de Madame Web o de cualquier otro personaje del universo arácnido- hay muchos factores que indican que así será. Y eso deja una pregunta. ¿Qué versión de Spider-Woman será la protagonista?



En los cómics Marvel, son muchas las mujeres que han llevado el mando de Spider-Woman. La más conocida es Jessica Drew, la mujer araña original de los años 80 que volvió en los 2000. Pero también existen las versiones de Julia Carpenter, Mattie Franklin, Charlotte Witter e incluso una Skrull llamada Veranke.



La opción más lógica, ya que es la más conocida sería Jessica Drew, la Spider-Woman más longeva que, curiosamente, no tiene relación con Peter Parker. Esto podría ser un punto a favor para el estudio, ya que la película de Spider-Woman se podría hacer sin Tom Holland, sin necesidad de dar burdas explicaciones a su ausencia como hizo Venom.



¿LLEGA SPIDER-GWEN?



También existe otra posibilidad bastante interesante para la película de Wilde que co-escribirá junto a Katie Silberman. En un universo alternativo, la ex novia de Peter Gwen Stacy sigue viva, y tiene los poderes de la araña radiactiva, lo que la convierte en Spider-Gwen. El personaje ya causó sensación en la película de animación Spider-Man: Un nuevo Universo, y Sony podría estar preparando su versión de acción en vivo.



Por el momento no se conoce más sobre la película que "desarrollará y dirigirá" Olivia Wilde, salvo que será una película de personajes femeninos, según explica Deadline. Del mismo modo, no hay una fecha de estreno prevista para la misteriosa cinta del universo Spider-Man.