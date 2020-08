Coronavirus.- El Supremo de El Salvador tumba el veto de Bukele a una ley de reapertura económica durante la pandemia

28/05/2020 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la pandemia de coronavirus POLITICA CENTROAMÉRICA EL SALVADOR INTERNACIONAL TWITTER DE LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de El Salvador ha dejado sin efecto este miércoles el veto presentado por el presidente, Nayib Bukele, a una ley especial de emergencia para reactivar la economía durante la crisis del nuevo coronavirus, alegando que no existe "inconstitucionalidad", tal y como defendió el mandatario.



En una sentencia de más de 30 páginas, el Supremo alega que en los artículos 16 y 17 del decreto legislativo aprobado hace dos meses por la Asamblea "no existe la inconstitucionalidad alegada" por Bukele y le insta a sancionar la ley cuanto antes.



"El presidente de la República está en la obligación de sancionarlo y publicarlo como ley, proyecto que constituye una herramienta jurídica útil y eficaz para el combate a la pandemia", reza la sentencia.



El Alto Tribunal ha defendido que el decreto vetado por el mandatario salvadoreños no invade las competencias del Gobierno, puesto que la Constitución contempla que la limitación de derechos fundamentales es competencia de la Asamblea.



Bukele vetó un decreto que contemplaba cuatro fases de reapertura en dos meses, entre el 16 de junio y el 18 de agosto, mientras presentaba uno muy similar, que sí fue calificado de inconstitucional por la Sala, la cual apuntó que el Gobierno no contaba con dichas potestades.



La Sala del TSJ ha añadido que, tal y como recoge la Constitución salvadoreña, si en un plazo de ocho días Bukele no ratifica este decreto, se asumirá que lo ha hecho, y sin tras 15 días no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, correrá a cargo de su emisión el presidente de la Asamblea, ya sea por este medio o por cualquier otro diario de tirada nacional.



No es la primera vez que la Sala de lo Constitucional tumba uno de los vetos de Bukele, quien vive en constante conflicto con la Asamblea Legislativa.



En la anterior ocasión, en relación a un decreto que obligaba al Gobierno a dar un seguro de vida a los médicos además de equipos de protección y capacitación para atender a pacientes con coronavirus, el presidente salvadoreño esperó cerca de tres semanas para cumplir la orden del TSJ.



En cuanto a la actual situación de la pandemia, el Ministerio de Salud de El Salvador ha ofrecido este miércoles nuevos datos que muestran 255 nuevos positivos y ocho fallecidos más.



En total, el país ha registrado 23.717 casos acumulados y 633 víctimas mortales. La cifra de recuperados asciende a 11.388.