Corea.- Kim Jong Un delega responsabilidades en sus principales aliados, incluida su hermana

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha delegado parte de sus competencias en algunos de sus más estrechos aliados, entre ellos su hermana, Kim Yo Jong, que en estos últimos meses ha ido ganando peso en temas que se consideran vitales en la gestión del régimen, según los servicios de Inteligencia surcoreanos.



El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur ha actualizado ante los parlamentarios la situación en el país vecino, donde Kim Jong Un, pese a que "aún mantiene su autoridad absoluta", parece estar abriéndose "poco a poco" a ceder responsabilidades, informa la agencia de noticias Yonhap.



A día de hoy, su hermana sería la "número dos de facto del líder", a pesar de que Kim Jong Un no ha nombrado formalmente a ningún sucesor para que asuma un régimen que él heredó de su padre. Entre las competencias que acumula están la de guiar las relaciones con Corea del Sur y Estados Unidos.



Junto a Kim Yo Jong, también habrían ganado peso Pak Pong Ju, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de Estado, y el flamante primer ministro, Kim Tok Hun, responsable de supervisar el sector económico de Corea del Norte. En el ámbito militar, progresan Choe Pu Il, director dentro del partido de asuntos de Defensa, y Ri Pyong Chol, vicepresidente de la Comisión Militar Central de la formación única.



Según la Inteligencia surcoreana, Kim Jong Un consigue de esta forma no solo "aliviar" su volumen de trabajo, sino también "esquivar la responsabilidad en caso de que las políticas fracasen". Pyongyang habría adoptado en los últimos años graves represalias contra quienes no hubiesen cumplido las expectativas marcadas.



Los medios estatales norcoreanos han informado este jueves de la convocatoria de un congreso del Partido de los Trabajadores para el mes de enero. En él, el régimen tiene previsto desvelar su plan de desarrollo para los próximos cinco años.