Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Estados Unidos y China planean conversaciones comerciales, la Fed emite alertas y Europa hace frente a un aumento del virus.

Nuevamente en conversaciones

China y EE.UU. acordaron realizar una llamada pronto para discutir el avance de su acuerdo comercial, según el Ministerio de Comercio chino, en Pekín. En los comentarios del jueves no se hizo referencia a una fecha exacta ni se dieron más detalles. Originalmente, ambas partes tenían previsto conversar el fin de semana pasado, ya que estaba programada una revisión para seis meses después de que entrara en vigor el acuerdo comercial. Las conversaciones entre EE.UU. y China continúan regularmente a niveles más bajos, según Greg Gilligan, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en China. Mientras tanto, el propietario chino de TikTok propone resolver el litigio sobre la privacidad de los consumidores que lo ha expuesto a cientos de millones de dólares en daños mientras se prepara para una posible adquisición bajo amenaza de cierre en EE.UU.

Perspectivas de la Fed

Las minutas de ayer de la Reserva Federal mostraron un cambio sutil en su compromiso con un período prolongado de política monetaria ultra flexible, afectando a las acciones en el camino. Las actas de la reunión de julio no llegaron a mostrar un camino hacia un aumento de las tasas y también parecieron sugerir que el control de los rendimientos no está a la vista. El conjunto de actas anteriores indicaba que los encargados de política monetaria estaban ansiosos por afinar sus llamadas perspectivas a futuro en las próximas reuniones. Las perspectivas habrían incluido criterios aproximados para tasas cero dirigidos a la inflación, el desempleo o ambos. La falta de directrices claras a las que aferrarse estuvo acompañada de advertencias sobre considerables riesgos para la economía a mediano plazo, lo que afectó el entusiasta estado de ánimo de las acciones. Los operadores de bonos reaccionaron al discurso de que muchos encargados de política consideraron que el control de la curva de rendimiento no está justificado y no ayudaría mucho si se intentara.

Actualización sobre el virus

España vuelve a ser el epicentro europeo de la pandemia tras registrar el mayor número de contagios diarios desde abril, mientras que Alemania sumó más de 1.000 nuevos casos por tercer día consecutivo. Francia informó su mayor aumento de nuevos casos de coronavirus desde principios de mayo. El aumento de las últimas semanas se ha atribuido a las reuniones sociales y a los viajeros, pero las autoridades se muestran reacias a volver a implementar medidas estrictas de confinamiento como las que se vieron en el momento más crítico al inicio de la pandemia. La tasa de pruebas positivas de Nueva York cayó al nivel más bajo desde que comenzó el virus. Como recordatorio, los casos globales ascienden a más de 22,4 millones y las muertes superan las 787.000.

Mercados a la baja

Las acciones están cayendo ante las preocupaciones sobre la pandemia y la sostenida cautela de la Fed. El índice MSCI Asia Pacific mostraba una caída de 1,6% a las 5:48 a.m., hora del este, mientras que el índice Topix de Japón descendió 0,9%. En Europa, el índice Stoxx 600 retrocedió 1% encabezado por las empresas del sector industrial. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,65% y el oro no mostraba variación.

También hoy…

Las solicitudes iniciales de beneficio por seguro desempleo en EE.UU. se dan a conocer a las 8:30 a.m., y las proyecciones de consenso hablan de 920.000 solicitudes para la semana que terminó el 15 de agosto, por debajo de las 963.000 de la semana anterior. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, analiza el futuro del trabajo a la 1:00 p.m. Alibaba Group Holdings Ltd., Estee Lauder Cos Inc. y BJ’s Wholesale Club Holdings Inc. se encuentran entre las empresas que informan resultados hoy.

