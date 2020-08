Ciencia.-La llegada del mijo fue clave para la Edad del Bronce en Europa

20/08/2020 Mijo común POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WIEBKE KIRLEIS, UFG KIEL



La introducción del mijo en la dieta influyó en la transformación económica de la Edad del Bronce hace 3.500 años, como los metales, la sociedades jerárquicas y los asentamientos fortificados.



Así lo demuestran los frecuentes descubrimientos arqueológicos de restos de mijo de escoba (Panicum miliaceum L.), un cereal de granos pequeños y redondeados.



Ahora se ha publicado en la revista Scientific Reports un estudio realizado por la Universidad de Kiel (CAU). Muestra cómo el mijo común llegó al menú en la Europa de la Edad del Bronce. Las intensas redes de comercio y comunicación facilitaron la propagación increíblemente rápida de este nuevo cultivo originario del Lejano Oriente.



"El trigo, el maíz y el arroz dominan ahora nuestro cultivo de cereales. El mijo se considera un cultivo de nicho adecuado principalmente para alpiste", explicó el profesor Wiebke Kirleis. Sin embargo, como este cereal está experimentando una vez más una atención creciente como alimento sin gluten , hace que los resultados del estudio sean aún más emocionantes, agregó.



El mijo fue domesticado en el noreste de China alrededor del 6000 a. C. y rápidamente se convirtió en un cultivo básico. Es un cereal de rápido crecimiento tolerante a la sequía que es rico en minerales y vitaminas. Con un tiempo de crecimiento de solo 60 a 90 días desde la siembra hasta la cosecha, fue cultivado tanto por agricultores como por pastores, y consumido tanto por humanos como por animales domésticos. Durante miles de años, los grupos de pastores esparcieron el mijo desde el este de Asia hacia el oeste. El mijo más antiguo de Asia Central proviene de sitios arqueológicos en Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán y el Valle de Cachemira, y está fechado alrededor del 2500 a. C.



"En Europa, curiosamente, el mijo de escoba se ha encontrado en muchos sitios del Neolítico, que datan de entre 6500 y 2000 aC, dependiendo de la región", dijo Kirleis. ¿Es posible que el mijo se domesticara en China aproximadamente al mismo tiempo? El trigo, la cebada y nuestros animales domésticos solo se introdujeron en Europa miles de años después de que fueran domesticados en el "Creciente Fértil", una región que se extiende desde el Golfo Pérsico a través del norte de Siria hasta Jordania.



¿Hubo una relación especial con China? Las dudas sobre esta hipótesis surgieron luego de la datación por radiocarbono (14C) de algunos granos de mijo en 2013. Estos pequeños granos se habían infiltrado en capas arqueológicas más antiguas a través de los canales de las raíces y la actividad de las lombrices de tierra. Se desconoce cuándo apareció por primera vez el mijo y se cultivó en Europa.



Un grupo de investigadores del Centro de Investigación Colaborativa "Escalas de transformación" (CRC 1266) en la Universidad de Kiel, dirigido por Wiebke Kirleis, se propuso responder a esta pregunta. Investigaron no solo la expansión del cultivo de mijo en Europa, sino que también centraron su atención en la aceptación de este cereal exótico por parte de la población prehistórica y examinaron qué fenómenos agrícolas y sociales estaban asociados con esta innovación.



Como el mijo madura dentro de los tres meses posteriores a la siembra, se puede cultivar como cultivo intermedio entre la cosecha de verano y la siembra de trigo o cebada en invierno en el centro y sur de Europa. Más al norte, probablemente sirvió como cultivo de reserva si las heladas tardías habían destruido los cultivos sembrados en primavera. El grano excedente de la cosecha adicional aumentó la seguridad alimentaria y sostuvo a una población en constante crecimiento.



Trabajando con casi treinta instituciones de investigación en toda Europa, las arqueobotánicas Dragana Filipovic y Marta Dal Corso del equipo liderado por Wiebke Kirleis, dataron mijo por radiocarbono de 75 yacimientos prehistóricos (siglos VI-I aC). Los resultados muestran que el cultivo del mijo no comenzó en la Edad de Piedra Temprana, sino que se introdujo por primera vez alrededor del 1500 a. C., y que el nuevo cultivo se extendió increíblemente rápido por gran parte de Europa Central hace 3500 años.



"Esto indica que hubo extensas redes comerciales y de comunicación durante la Edad del Bronce. Pero el estudio también muestra que el mijo fue rápidamente y ampliamente reconocido como una adición versátil a la cocina entonces dominada por la emmer y la cebada", concluyó Kirleis.



Evidentemente, el mijo se extendió a lo largo de las rutas comerciales establecidas para obtener objetos de bronce (incluidas armas), oro y ámbar. La investigación futura en CRC 1266 examinará qué dinámicas sociales se asociaron con la introducción de este nuevo alimento en este período distinto de agitación en la prehistoria europea, a la vez que el mundo productivo y conectado de la Edad del Bronce Europa también fue un escenario de conflicto. La evidencia de batallas y numerosas fortificaciones son testimonio de esto.