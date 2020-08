Chile.- Chile registra casi 2.000 casos diarios para un total de más de 390.000 contagios

17/08/2020 Imagen de Antofagasta (Chile) durante la pandemia de coronavirus POLITICA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL CAMILO ALFARO / AGENCIA UNO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Chile ha registrado en las últimas horas casi 2.000 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un leve repunte, para un total de más de 390.000 personas contagiadas, según ha informado este jueves el Ministerio de Salud.



En estas 24 horas las autoridades sanitarias han contabilizado otros 1.813 positivos y 93 decesos, con lo que el balance asciende ya a 391.849 personas infectadas y 10.671 fallecidas.



Del total de casos confirmados, 15.116 siguen activos, incluidos 1.077 ingresados en cuidados intensivos, entre ellos 175 graves, mientras que 366.063 han logrado superar la COVID-19.



Chile ha conseguido mantener el número de casos diarios por debajo de los 2.000 diarios, lo que supone una "leve mejoría", en palabras del ministro de Salud, Enrique Paris, que ha permitido levantar algunas de las cuarentenas impuestas en la Región Metropolitana de Santiago y otros lugares.



En el caso de la Región Metropolitana, Paris ha reconocido que se ha producido "un pequeño aumento de casos" debido a la aglomeración que se produjo el lunes en un centro comercial de Santiago conocido como el 'Mall Chino' por las ofertas de una tienda.



"Veníamos bajando y obviamente eso (el repunte) puede deberse a esas aglomeraciones que ocurrieron en el 'Mall Chino' y en otros lugares en donde la gente no tiene ningún cuidado, no se separa", ha lamentado en Radio Infinita.



No obstante, al mismo tiempo ha subrayado que "es inevitable que tengamos de vez en cuando que retroceder". "Por eso el plan está hecho de esa manera", ha declarado, en alusión a las "cuarentenas dinámicas y selectivas" que se van modulando por territorios en función de la evolución de la pandemia en cada uno de ellos.



Chile es ya uno de los países más afectados por el coronavirus, ocupando el noveno puesto a nivel mundial y el quinto en el ámbito latinoamericano, por detrás de Brasil, Perú, México y Colombia.