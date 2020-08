Bielorrusia.- Michel reitera ante Putin que la salida a la crisis en Bielorrusia pasa por el diálogo interno

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha insistido este jueves ante el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la salida a la crisis política en Bielorrusia pasa por un diálogo político inclusivo y por una transición democrática.



Así se lo ha trasladado en una llamada telefónica al líder ruso, al que le ha transmitido las conclusiones de la reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este miércoles los líderes europeos acordaron sancionar a Bielorrusia y se abrieron a acompañar una transición democrática. Además, pactaron no aceptar el resultado de las elecciones y ofrecieron ayuda a la sociedad civil bielorrusa.



"He reiterado esto a Putin. Solo hay una salida que es través de un diálogo político inclusivo y un proceso democrático y pacífico", ha asegurado el político belga en un comentario en su Twitter. Este es el segundo contacto entre el presidente del Consejo y el presidente ruso esta semana, con el que se ha comprometido a seguir la situación en Bielorrusia.



Por su parte, Putin ha puesto el acento en que sería "contraproducente" ejercer cualquier presión sobre el liderazgo en Bielorrusia e interferir en los procesos internos del país.



Según ha informado el Kremlin, la UE y Rusia comparten el interés en que se normalice cuanto antes el escenario político en Bielorrusia.



Este miércoles en rueda de prensa Michel insistió en que las protestas "no son geopolíticas", que la crisis debe resolverse desde dentro del país y que la solución "no está en Bruselas, ni en Moscú". Anteriormente, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que la situación en Bielorrusia responde al interés por influir en el espacio postsoviético.