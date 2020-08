Biden promete una "nueva vía" antes de aceptar la nominación como candidato a la Casa Blanca

El demócrata Joe Biden va a pronunciar este jueves el discurso más importante de su larga carrera política para aceptar la nominación como candidato presidencial en los comicios de noviembre frente a Donald Trump, que advirtió del "caos" en Estados Unidos si gana su rival.

"Donald Trump no es responsable de la COVID-19 pero tiene plena responsabilidad en el fracaso en la respuesta", dijo Biden en Twitter antes de la convención televisada.

Su discurso marca el final de la convención demócrata, que debía celebrarse en Wisconsin pero terminó siendo casi completamente virtual debido a la pandemia de coronavirus, que ha dejado más de 170.000 muertos en Estados Unidos y ha llevado la tasa de desempleo sobre el 10%.

Biden dijo que en su discurso "va a abordar los planes sobre cómo reconstruir de una mejor forma y cómo encaminar al país hacia una nueva vía".

Trump siguió la estrategia que mantuvo desde el inicio de la convención rival organizando un mitin el mismo día. Este jueves visitó Old Forge, una localidad en Pensilvania cercana al pueblo donde nació Biden, y advirtió a los votantes que un gobierno demócrata generaría "caos" y sería "su peor pesadilla".

"Nosotros somos el muro entre el sueño americano y la destrucción", advirtió a un grupo de entusiastas seguidores que lo recibieron vestidos con sus características gorras rojas con la leyenda "Make America Great Again" (Devolver la grandeza a Estados Unidos).

Durante toda la semana Trump ha visitado distintas localidades en estados pendulares, aquellos donde los resultados pueden variar de una elección a otra, como Wisconsin, Arizona y Iowa.

Y coincidiendo con la convención demócrata, la cadena conservadora FOX emitirá en la noche del jueves una entrevista con Trump.

- Fracaso de liderazgo -

En la noche del jueves los demócratas buscarán proyectar una imagen de unidad contra Trump, y tomarán la palabra algunos rivales que se enfrentaron a Biden en las primarias.

Están previstas las alocuciones de Cory Booker, Micheal Bloomberg, Pete Buttigieg y Andrew Yang, que formaron parte del numeroso pelotón de precandidatos demócratas.

Según fragmentos de los discursos difundidos por el Partido Demócrata, Yang va a afirmar que Biden y Harris "entienden los problemas" que enfrenta el país, y Buttigieg va a destacar que un gobierno demócrata puede encaminar una "sanación" de un país en plena reflexión sobre las desigualdades raciales.

El miércoles la compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, hizo historia como la primera mujer negra en ser nominada por un partido mayoritario como candidata a la vicepresidencia.

"El fracaso de liderazgo de Donald Trump (en la pandemia) ha costado vidas y sustento", advirtió Harris.

Después de los discursos de los expresidente Bill Clinton y Jimmy Carter, el jueves fue el turno de Barack Obama, que abandonó una regla no escrita entre los exmandatarios de mantenerse al margen de la política de su sucesor inmediato.

Obama afirmó que Trump ha tratado la presidencia como un "reality show" y ha dejado las "instituciones democráticas amenazadas como nunca antes", a lo cual Trump contestó que Obama fue presidente "espantoso".

Una alocución que será seguida de cerca es la del hijo de Biden, Hunter, a quienes los republicanos acusan de "corrupto" por haber participado en el Consejo de Administración de una empresa de gas en Ucrania cuando su padre era vicepresidente.

Esta trama está emparentada con el caso que involucró a Trump en el histórico proceso de destitución en el Congreso en enero.

- Una exconsejero de Trump bajo arresto -

Este jueves los demócratas recibieron la noticia de que Steve Bannon, exconsejero de Trump, fue arrestado y acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir un muro en la frontera con México.

Pero en un formato de discursos que en su mayoría ya fueron grabados y están listos para ser emitidos, no está claro si van a poder aprovechar esta información para su fiesta electoral.

La campaña en línea de Bannon recaudó más de 25 millones de dólares, según los fiscales.

En un comunicado, el Partido Demócrata destacó que Bannon se une a la "larga lista" de asesores de Trump que han sido procesados, acusados y condenados por crímenes.

"No es una coincidencia. Trump se ha rodeado de criminales", aseguraron.

Trump se desmarcó rápidamente de lo ocurrido. Desde la Oficina Oval dijo que no sabía "nada de este proyecto". "No he tenido contacto con él desde hace mucho tiempo", agregó.

En cuanto a los republicanos, su convención la próxima semana tampoco escapará del formato virtual y ya está rodeada de polémica por el anuncio de Trump de que recibirá la nominación desde de la Casa Blanca, rompiendo el mandato de separar sus actividades de gobierno de su campaña.

