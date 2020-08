Baker anuncia que el cubano Yordan Álvarez se perderá el resto temporada

En la imagen un registró de Yordan Alvarez (d), beisbolista cubano de los Astro de Houston. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Houston (EE.UU.), 19 ago (EFE).- El manejador de los Astros de Houston, Dusty Baker, informó este miércoles que el toletero cubano Yordan Álvarez se perderá el resto de la temporada debido a los problemas físicos que arrastra con la rodilla derecha.

Baker dijo durante su programa semanal de radio en Houston que Álvarez probablemente esté fuera durante el resto de la temporada del 2020 porque no tendrá tiempo para recuperarse.

"Parece que ya no volverá; posiblemente se pierda el resto del año", declaró Baker, quien no dio más detalles sobre la lesión.

Baker anunció el domingo que Álvarez buscó una segunda opinión sobre la dolencia que lo envió a la lista de inhabilitados después de dos partidos en la presente temporada.

Álvarez, Novato del Año de la Liga Americana en el 2019, se perdió todos los entrenamientos de verano y las primeras tres semanas de la campaña mientras se recuperaba del coronavirus.

El pelotero de 23 años, sensación en la pasada temporada, hizo su debut de la temporada el viernes pasado, se voló la cerca en su primer turno y también impulsó cuatro carreras.

Álvarez fue sacado de la alineación el domingo y no ha visto acción en esta semana.