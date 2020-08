AZE se toma personal la tarea de derrotar a Estral en final mexicana de LoL

Fotografía del 25 de agosto de 2019, cedida por la Liga de Videojuegos Profesional México, en la que se observa al equipo Estral Esports alzando el título que lo acredita como el campeón mexicano de League of Legends del Clausura 2019, en Ciudad de México (México). EFE/ Liga De Videojuegos Profesional México SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 20 ago (EFE).- El carrilero central del subcampeón Team AZE, Ian '1an' Espinosa, aseguró este jueves que derrotar en la final del torneo Clausura mexicano del videojuego League of Legends (LoL) al bicampeón Estral Esports es una tarea personal.

"Nos afecta saber que vamos contra Estral porque es algo personal, pienso que vamos a jugar mejor de lo que lo haríamos contra otro equipo. Nos estamos preparando mejor y no sentimos miedo de volver a perder, al contrario estamos motivados para ganar lo más fácil que se pueda", explicó en rueda de prensa.

El pasado abril, Estral barrió 3-0 en la final del Apertura a AZE, resultado que los dejó como el primer bicampeón de la División de Honor, el principal circuito de país de LoL.

"La final pasada tuvimos contratiempos que hicieron que jugáramos sin prepararnos. En el Clausura trabajamos tanto lo del juego como lo de afuera de él e hicimos cambios, los jugadores están felices y no tienen ninguna excusa para no dar el máximo; esta final nos la llevaremos 3-0 fácil", aseguró el manager de AZE, Julio Canto.

En la serie por el título del Apertura, AZE dependió en gran parte del juego que desarrolló el carrilero superior peruano Miguel 'Hakuma' Aylas, sin embargo, para el Clausura, la escuadra se reforzó con el soporte costarricense Steven 'MadBlade' Araya, quien provino de Pixel Esports Club de la Primera División de LoL.

"Cambió el equipo anterior a ésta, ahora puedo jugar (campeones) tanques y el equipo puede ganar fácil, no siento que tenga que jugar por necesidad tiradores para la final", explicó el Hakuma.

El soporte de Estral, Jorge 'Nerzhul' Meza, quien junto al jungla Diego 'LiquidDiego' Padilla son los únicos que se mantienen de la plantilla campeona del Apertura, reveló la fortaleza de los Dioses Egipcios.

"Nuestra fortaleza es el trabajo duro, preparar bien las partidas, y no subestimar a nadie", comentó.

Estral le añadió talento de Primera División al equipo con el carrilero superior argentino Tadeo 'AquaSonic' Forestieri y el 'mid laner' colombiano Jairo 'Zelt' Urbina.

"Nos sentimos listos para ganar el título y avanzar lo que sigue que es luchar por un puesto en la Liga Latinoamérica (Primera División)", atajó AquaSonic, quien fue nombrado dos veces jugador más valioso durante la fase regular.

Zelt, el líder del equipo en cuanto a la estadística KDA (asesinatos, muertes y asistencias), analizó las debilidades de sus rivales.

"Las debilidades de AZE serían su adaptación en una serie al mejor de cinco, están débiles, no lo piensan bien en situaciones minuciosas que pueden cambiar una partida", subrayó.

La final entre Estral y AZE se disputará el próximo miércoles 26 de agosto.