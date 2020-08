ACTUALIZA 1-Biden aceptará candidatura demócrata a presidencia con visión del EEUU pos-Trump

(Actualiza con nominación de Biden)

Por John Whitesides y Michael Martina

WASHINGTON, 20 ago (Reuters) - Joe Biden dará el jueves el discurso más importante de sus casi 50 años de vida pública, en un acto en el que explicará su visión para la presidencia de Estados Unidos cuando acepte la candidatura demócrata para desafiar a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

El discurso de Biden en la cuarta y última noche de la Convención Nacional Demócrata será un punto culminante en una larga carrera política para el exsenador y vicepresidente de Estados Unidos, a quien le fue mal en sus dos intentos anteriores por llegar a la Casa Blanca, en 1988 y 2008.

El discurso cerrará una convención virtual en medio de la pandemia de coronavirus. En el evento, los nombres más importantes del partido, estrellas en ascenso e incluso destacados republicanos dieron su apoyo a Biden y destacaron la urgencia de poner fin a lo que llamaron una caótica presidencia de Trump.

El día le dio a Biden nuevo arsenal para su campaña. Steve Bannon, arquitecto de la victoria electoral de Trump en 2016, fue arrestado por cargos de fraude, mientras que en Nueva York un juez dictaminó que el mandatario no puede bloquear la solicitud de un fiscal de sus declaraciones de impuestos durante ocho años.

"Donald Trump ha liderado la administración más corrupta en la historia de Estados Unidos", dijo a periodistas Kate Bedingfield, subdirectora de campaña de Biden.

Trump negó el jueves tener conocimiento de la organización vinculada al arresto de Bannon, que pidió donaciones para ayudar a construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, la promesa de campaña de Trump en 2016.

"Me siento muy mal. No he trato con él por un largo período de tiempo", dijo Trump, que apeló además la decisión sobre sus declaraciones de impuestos.

La carta de Biden a la vicepresidencia, Kamala Harris, la primera mujer negra y de origen asiático que forma parte de una candidatura de un partido importante rumbo a la Casa Blanca, aceptó el miércoles la candidatura, al acusar a Trump de un liderazgo fallido que ha costado vidas y empleos a muchos estadounidenses.

UNA RUPTURA CON LA TRADICIÓN

Biden, de 77 años, tiene una ventaja clara y constante en las encuestas de opinión sobre Trump, de 74 años, quien aceptará la nominación republicana para un segundo mandato en su propia convención la próxima semana.

Los demócratas han trabajado en mostrar un amplio apoyo a Biden durante la convención, apelando a prominentes partidarios republicanos como el exsecretario de Estado Colin Powell y el exgobernador de Ohio John Kasich, así como a estadounidenses que votaron por Trump en 2016, pero ahora lo culpan por la situación económica y de salud por el manejo de la pandemia.

Biden hablará directamente a la cámara en un centro de eventos casi vacío en Wilmington, Delaware, y no frente a una multitud de delegados, lo que se suma a la naturaleza inusual de una convención remota a través de transmisiones de video en vivo y pregrabadas.

El senador por Delaware Chris Coons, un cercano a Biden, dijo que espera que el discurso se centre en la unidad, no en Trump.

"Él reconoce que no se trata de Donald Trump. No se trata de Joe Biden. Se trata de nosotros, y se trata de quién nos hará avanzar de una manera que nos recuerde lo mejor de Estados Unidos, no lo peor", dijo Coons.

Trump ha hecho campaña en todo el país para opacar los actos demócratas, un quiebre de la tradición en la que los candidatos limitan sus actividades durante las convenciones de sus oponentes.

El presidente tuvo un evento de campaña el jueves cerca del lugar de nacimiento de Biden, Scranton, en el estado de Pensilvania, donde criticó las décadas de servicio público del demócrata.

"Biden no es amigo de Pensilvania", dijo Trump, que destacó que su oponente respalda políticas que, según el republicano, costaron el empleo a algunos trabajadores, como acuerdos comerciales globales, el pacto climático de París y los planes de energía limpia.

(Reporte adicional de Michael Martina en Detroit y Trevor Hunnicutt en Wilmington. Editado en español por Javier Leira y Rodrigo Charme)