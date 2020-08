Una populosa localidad de El Salvador con crisis de agua en medio de la pandemia

Una mujer llena un barril con agua gracias a un camión cisterna ayer, 18 de agosto de 2020, en Soyapango (El Salvador). La localidad salvadoreña de Soyapango (este), el segundo municipio más afectado por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, enfrenta actualmente una crisis de desabastecimiento de agua que impide que sus habitantes pongan en práctica el constante lavado de manos, una de las principales recomendaciones para contrarrestar la enfermedad. EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 19 ago (EFE).- La localidad salvadoreña de Soyapango (este), el segundo municipio más afectado por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, enfrenta actualmente una crisis de desabastecimiento de agua, lo que impide que sus habitantes pongan en práctica el constante lavado de manos, una de las principales recomendaciones para contrarrestar el COVID.

Según un recorrido realizado por Efe, en 4 colonias, de más de 270 que componen dicha localidad, el panorama era el mismo, personas con barriles y otros recipientes esperando a que un camión cisterna de agua llegara para abastecer del vital líquido.

David Evora, un joven taxista que vive en la colonia Alta Vista, una de las más pobladas de la localidad con más de 100.000 habitantes, comentó a Efe que en este lugar ya suman 25 días sin agua, aunque la madrugada del martes "cayó apenas un chorrito (pequeña cantidad de agua)".

Evora, quien ha vivido 22 años en dicha colonia que se extiende a los municipios aledaños de Ilopango, Tonacatepeque y San Martín, señaló que el problema de desabastecimiento de agua "siempre ha sido irregular, pero no como en estos tiempos (de pandemia), en los que más se necesita el agua para mantenerse limpios".

El alcalde del municipio, Juan Pablo Álvarez, dijo en una entrevista con Efe que "la situación es bastante preocupante, porque en medio de todo esto (de la pandemia) el agua potable es lo que más ha faltado".

Álvarez apuntó que la desesperación de los habitantes "es tanta que podrían, en los próximos días, realizar cierres de calles para reclamar el servicio porque ya no aguantan estar sin agua".

"Es un problema endémico en el municipio, pero hoy se les ha pasado la mano (a las autoridades correspondientes)", subrayó.

El edil señaló que "comúnmente el 60 % del municipio siempre ha tenido problemas con el agua", pero "actualmente el 85 % de la localidad no tiene agua desde hace más de tres semanas".

"Esa situación es delicada porque el agua y el jabón son básicos para el aseo personal", añadió.

Incluso habitantes de la colonia Sierra Morena dijeron a Efe que ellos llevan, por lo menos, siete meses con el servicio irregular de agua.

El alcalde aseguró que la falta de agua fue uno de los factores que provocaron un repunte de casos de COVID-19 en el municipio.

Esta situación ha obligado a los pobladores del municipio a comprar barriles de agua, a falta de abastecimiento del recurso por la estatal Administración Nacional de Alcantarillados y Acueductos (ANDA), en lo que invierten, en algunos casos, 15 dólares semanales, cuando el salario mínimo en este país centroamericano es de apenas 300 dólares mensuales.

El municipio de Soyapango, con alrededor de 400.000 habitantes, es conocido como la "Ciudad Industrial" por las empresas de la industria maquiladora que se han instalado.

Además, en esta localidad se ubican el Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez", un nosocomio y una unidad comunitaria del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

SITUACIÓN DE COVID EN EL MUNICIPIO

De acuerdo con las cifras oficiales, Soyapango es el segundo municipio más afectado por la pandemia, por debajo de San Salvador, con 2.068 contagios, lo que representa el 8,7 % del total de los casos.

En total y hasta el martes, en El Salvador se registraron 23.717 contagios, de los que 11.696 casos están activos, 633 personas han fallecido y 11.388 salvadoreños han sido dados de alta.

El alcalde señaló que "el oleaje más fuerte de contagios" se registró entre junio y julio", pero indicó que en lo que va de agosto las cifras "han comenzado a descender".

Indicó que, según las actas de defunción que emite el ayuntamiento, en junio se enterraron a 407 personas, de las que 59 eran víctimas de COVID y 95 casos sospechosos.

En julio, la cifra de inhumaciones subió a 521, de los 107 eran casos de coronavirus y 176 sospechosos.

Álvarez señaló que, como respuesta a la pandemia, la alcaldía implementó el Plan de Contingencia del COVID-19 en el municipio de Soyapango, que fue avalado por el Ministerio de Salud, en el contemplaba la visita casa a casa de médicos, enfermeras y auxiliares para detectar casos de coronavirus.

La estrategia se comenzó a implementar en mayo y a la fecha se ha llegado a 35.000 viviendas, apuntó.

También se entregan kits de medicamentos a las personas que resultan positivas, los cuales contiene vitamina C, zinc, ivermectina y antialérgicos.

"Todo esto con la autorización del Ministerio de Salud", subrayó el edil.

AUMENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Sumado a la pandemia y a la falta de agua, el municipio de Soyapango también tiene que lidiar con el aumento de muertes por enfermedades crónicas, esto, según el alcalde, por la falta de atención en los diferentes hospitales y centros de salud del país.

"La gente ha tenido miedo de ir al hospital a traer sus medicamentos. Pero, por otra parte, no se están atendiendo a las personas con enfermedades crónicas, porque todo el aparato (de salud) está enfocado en la pandemia", manifestó.

Detalló que en junio fallecieron 253 personas por enfermedades crónicas y en julio se reportaron 131 decesos.

"El sistema hospitalario se ha descuidado completamente de otras enfermedades, como las crónicas que también están matando a muchas personas, más que el COVID", agregó.