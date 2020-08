Un positivo por coronavirus en la "burbuja" de Nueva York

"Un individuo, que no es jugador, dio positivo por Covid-19 en el ambiente controlado" del Centro Nacional Billie Jean King, dice la USTA en su nota, en la que añade que el individuo afectado "era asintomático". EFE/Andrew Gombert/Archivo

Redacción Deportes, 19 ago (EFE).- La Federación de Tenis de EE.UU. (USTA) ha anunciado este martes que existe un caso positivo de coronavirus, aunque "no es un jugador", en el Centro Nacional Bilie Jean King, donde está previsto que en los próximos días comience a disputarse el torneo de Cincinnati y después, el Abierto de EE.UU.

"Un individuo, que no es jugador, dio positivo por Covid-19 en el ambiente controlado" del Centro Nacional Billie Jean King, dice la USTA en su nota, en la que añade que el individuo afectado "era asintomático".

Este resultado positivo es el único de 1.400 pruebas realizadas desde el 13 de agosto en la "burbuja" de Nueva York. "De acuerdo con las directrices del departamento de Salud del Estado de Nueva York y los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los protocolos de salud y seguridad del torneo, la persona debe observar al menos 10 días de cuarentena", añadió.

"Además, se ha iniciado la búsqueda de las personas que han estado en contacto con el individuo que dio positivo para determinar si alguien debe ser puesto en cuarentena durante 14 días", sentencia la USTA

El positivo se da cuatro días antes del comienzo del torneo en Cincinnati, trasladado a Nueva York, y antes del Abierto de los Estados Unidos programado para el 31 de agosto en el mismo lugar.

La noticia llega después de que numerosos jugadores hayan expresado que no viajarán a Nueva York ante el estado de la pandemia en esa ciudad. Son los casos del número dos del mundo y defensor del tìtulo, el español Rafael Nadal, así como del francés Gaël Monfils (9) el italiano, Fabio Fognini (11) y el suizo Stan Wawrinka (17).

La lista de la WTA también ha sufrido bajas, con la australiana Ashleigh Barty y la rumana Simona Halep, uno y dos del mundo, y la defensora del título, la canadiense Bianca Andreescu (6), entre las más importantes.