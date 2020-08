Trump pedirá a la ONU restauración de todas las sanciones a Irán

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que pediría al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que restablezca todas las sanciones nucleares contra Irán, un intento de acabar con el acuerdo nuclear de 2015 y obligar a Teherán a volver a la mesa de negociaciones.

“Anótelo, Irán nunca tendrá un arma nuclear”, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el miércoles. “Pagamos una fortuna por un concepto fallido, una política fallida que habría hecho imposible tener paz en Medio Oriente”.

La medida pondrá a la Administración Trump en curso de colisión con otras potencias mundiales, incluidos aliados clave que dicen que Estados Unidos no tiene la autoridad para volver a imponer sanciones internacionales y que no aceptarán. Se espera que el secretario de Estado de EE.UU., Michael Pompeo, proponga formalmente la reimposición de las sanciones en la ONU el jueves.

Bajo el proceso único de “retroceso” descrito en el acuerdo nuclear de 2015, una vez que EE.UU. presente su queja, el consejo tiene 30 días para votar sobre una resolución para continuar con el alivio de las sanciones de Irán, una medida que EE.UU. podría proceder a vetar. Si no se adopta tal resolución, las sanciones de la ONU suavizadas a cambio de restricciones en el programa nuclear de Irán volverían a su lugar, matando efectivamente el acuerdo nuclear de Irán.

“Cualquier intento de EE.UU. de volver a imponer sanciones será controvertido, dado el retiro de la Administración Trump del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, y probablemente creará un estancamiento en el Consejo de Seguridad”, escribieron analistas de International Crisis Group en un informe el miércoles “El objetivo de la Administración es claro: eliminar el acuerdo o dificultar que una Administración sucesora se reincorpore a él”.

Nota Original:Trump Says He’ll Seek Restoration of All Iran Nuclear Sanctions

©2020 Bloomberg L.P.