Trump juzgará equidad electoral tras voto, dice Casa Blanca

(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, sigue preocupado por lo que considera fraude electoral y esperará hasta después de las elecciones de noviembre para juzgar si los resultados fueron justos, dijo la portavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany.

“Verá lo que sucede y tomará una determinación después”, dijo McEnany el miércoles en una sesión informativa de la Casa Blanca. “Quiere confianza en las elecciones”.

Trump ha advertido repetidamente, sin citar evidencia, que las elecciones de noviembre serían “manipuladas” si se permite a los votantes enviar sus boletas en lugar de ir a los lugares de votación, donde corren el riesgo de exponerse al coronavirus.

El presidente arremetió contra el Servicio Postal de Estados Unidos y señaló el papel que desempeñaría para facilitar la votación por correo. El director general de Correos, Louis DeJoy, retrocedió esta semana en los cambios operativos que los demócratas consideraron como una campaña política para obstaculizar la oficina de correos antes de las elecciones.

Trump ha atacado más recientemente a los buzones, que los estados han promocionado como una alternativa más segura a votar en persona durante la pandemia. Pero Trump argumentó que los votantes no deberían confiar en ellos porque no saben quién recoge las papeletas o “qué se les podría hacer antes de la tabulación”.

La campaña de Trump está demandando para limitar el uso de buzones en Pensilvania, argumentando que los ubicados en hogares de ancianos, campus universitarios y estaciones de bomberos en una primaria reciente estaban “sin supervisión y/o sin garantía” y no estaban distribuidos de manera equitativa.

Según una investigación realizada por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, al menos 24 estados y Washington, DC tienen buzones que se pueden usar en noviembre --incluidos los estados en disputa de Arizona, Florida, Michigan, Pensilvania y Wisconsin--, lo suficiente como para definir una elección cerrada en el Colegio Electoral.

Nota Original:Trump Will Judge Election Fairness After Vote, White House Says

©2020 Bloomberg L.P.