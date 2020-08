Target supera a Walmart en tráfico de clientes: Gráfico

(Bloomberg) -- Para casi todos los minoristas, la pandemia ha significado que las visitas de los compradores son menos frecuentes y se abastecen en cada viaje. Pero Target Corp. fue en contra de esta tendencia al atraer más visitas el trimestre pasado, lo que impulsó ventas y ganancias récord. Las transacciones en EE.UU., un referente para el tráfico de clientes en persona y en línea, aumentaron 4,6% en el segundo trimestre, superando a su rival Walmart Inc., que reportó una caída de 14% en el período.

