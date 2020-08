Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, debuta como modelo

Foto de Stella del Carmen Banderas cedida por Glamour. EFE/ Nick Hudson

Madrid, 19 ago. (EFE).- Stella del Carmen, hija de los actores Antonio Banderas y Melanie Griffith, y nieta de la icónica Tippi Hedren, debuta como modelo y protagoniza su primera portada de moda a los 23 años y tras estudiar escritura creativa y sacarse el titulo de yoga.

Stella Banderas Griffith protagoniza para la edición española Glamour su primera portada como modelo, un reportaje de moda realizado en Los Ángeles en el que deslumbra con una belleza cinematográfica, misteriosa y radiante.

Junto a las ocho fotos, la revista Glamour cuenta la historia y detalles de la personalidad de Stella del Carmen que nació en Marbella y se crío en Los Ángeles.

"Conozco Los Ángeles como la palma de mi mano. Málaga es todavía un misterio para mí", dice en la entrevista Stella del Carmen, quien reconoce: "Tengo que pasar más tiempo en España. Es una cosa que quiero hacer en algún momento".

De niña hizo teatro, pero las audiciones le resultaban complicas, su naturaleza tímida y reservada dificultaban las cosas. Los proyectos laborales se acumulan en su agenda, pero ninguno se desarrolla delante de la cámara. "No estoy intentando ser actriz, al menos de momento", afirma.

Sin embargo, adora escribir. “He estudiado Escritura Creativa porque siempre me ha encantado la literatura. Escribir es algo que quiero hacer”, declara Stella del Carmen, que ya ha debutado como columnista en la edición española de Vanity Fair.

Titulada en yoga, ahora trabaja en la construcción de una página web que se llama "Ligthbound", dedicada a la información de artículos de medio ambiente, sostenibilidad o meditación.

Además Stella del Carmen junto a la diseñadora Emma Newbern llevan un proyecto en el que a través de su cuenta de Instagram ofrecen herramientas para mejorar la salud física y metal.

Quiere volver a la universidad para cursar el título de Organizaciones no Gubernamentales y Cambio Social. "Hay muchas cosas que quiero hacer en mi vida. He dado un paso hacia mí misma y hacia saber lo que quiero".

"Chiquita" es su palabra favorita en español, la ha oído cientos en boca de su padre con quien el año pasado compartió un momento profesional importante para el actor: su nominación al Óscar por su trabajo en la película "Dolor y Gloria". "Me encanta verle a través de los ojos de Pedro Almodóvar".