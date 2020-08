Solicitan a Inmigración quitar la comida con cerdo a los musulmanes detenidos en Florida

Fotografía de archivo de la entrada del centro de detención de Krome en Miami. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 19 ago (EFE).- El grupo a favor de los inmigrantes Americans for Immigrant Justice solicitó este miércoles al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. garantizar comida para los musulmanes detenidos en el centro de detención de Krome, en Miami, que no contenga carne de cerdo, la cual va contra sus creencias religiosas.

En una carta enviada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por el grupo y ciudadanos musulmanes, denuncian que al menos entre dos y tres veces a la semana estos inmigrantes se ven obligados a escoger entre cerdo o "comida podrida" durante la pandemia de la COVID-19.

La carta exige que los inmigrantes musulmanes detenidos en todas las instalaciones de ICE "obtengan acceso inmediato a alimentos comestibles no podridos que no violen su fe".

Desde que comenzó la pandemia, Krome ha estado sirviendo a los detenidos comidas preparadas que regularmente incluyen salchichas de cerdo, costillas de cerdo y otros platos que contienen carne de cerdo a los detenidos musulmanes, señala la carta.

"No hay ninguna razón, incluso en una pandemia, por la que los musulmanes detenidos no puedan recibir comidas halal (permitida por su religión) sin caducar, sin estar dañada", agrega.

Manifiesta que aunque los oficiales de ICE en Krome han sido conscientes desde hace mucho tiempo de las restricciones dietéticas basadas en la fe de los detenidos musulmanes, regularmente les sirven comidas con cerdo.

"Entre dos y tres veces a la semana, los musulmanes detenidos en Krome se ven obligados a elegir entre la fe y la comida", afirma misiva.

Precisa que las comidas que no son prohibidas para ellos se están sirviendo "constantemente" en mal estado y con fecha de vencimiento de 2017.

"A pesar de que los musulmanes detenidos han sufrido dolor de estómago, vómitos y diarrea por las comidas estropeadas, los funcionarios de ICE en Krome han ignorado repetidamente sus súplicas por alimentos comestibles que cumplan con las normas religiosas", señaló la organización.