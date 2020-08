Reservas de divisas de Bolivia avaladas por 43 toneladas de oro

(Bloomberg) -- La apuesta a largo plazo de Bolivia por el oro está ayudando a apuntalar sus bonos, incluso pese a que la postergación de las elecciones está avivando el malestar social y la pandemia de covid-19 está arrasando la nación.

Los bonos con vencimiento en 2028 han subido 13 centavos a 88,6 centavos por dólar estadounidense desde un mínimo de abril, pese a los descensos de la semana pasada luego de que partidarios del derrocado expresidente Evo Morales bloquearan carreteras en todo el país para exigir elecciones justas.

Algunos inversionistas ven más allá de los titulares, para concentrarse en el reciente repunte de las reservas de divisas y en el optimismo que provoca la percepción de que las elecciones de octubre ayudarán a estabilizar el país. Aproximadamente 43 toneladas de oro en poder del banco central se han disparado en valor luego de que el precio del metal precioso subiera a un récord este mes. El oro ahora representa alrededor de 42% de las reservas, mucho más alto que cualquier otro gran banco central en América Latina, lo que compensa una caída en las tenencias de moneda extranjera.

“Una gran parte de las reservas están en oro, por lo que se han apreciado hasta el punto de compensar el impacto negativo que tuvieron a principios de año”, dijo Filipe Gruppelli Carvalho, asociado de Eurasia Group con sede en Washington.

El costo de una onza de oro ha subido 26% a US$1.986 desde fines de marzo, lo que elevó el valor de las tenencias de metales preciosos de Bolivia de US$2.090 millones a fines del año pasado a US$2.810 millones al 7 de agosto. Eso aumentó las reservas totales de US$6.470 millones a US$6.680 millones, según datos del banco central.

Rebajas de calificación

Las calificadoras crediticias S&P Global Ratings y Moody’s Investors Service rebajaron la calificación de Bolivia a principios de este año ante la preocupación por la caída de las reservas extranjeras, el aumento de las necesidades fiscales y la caída de los precios del petróleo. Más de 103.000 personas han dado positivo por el coronavirus en Bolivia, y las muertes se acercan a las 4.200.

No obstante, hay optimismo de que las elecciones puedan restaurar la estabilidad. La primera ronda de votaciones está programada para el 18 de octubre, casi un año después de que una controvertida elección provocara protestas generalizadas en medio de acusaciones de fraude electoral. Evo Morales dimitió, huyó del país y dijo que había sido víctima de un golpe, mientras que un Gobierno provisional tomaba el poder.

“Los bolivianos enfrentaron hace muy poco la amenaza de que un presidente intentara convertirse en ‘presidente vitalicio’ y, por lo tanto, la situación actual, en la que habrá elecciones a su debido tiempo, es menos amenazante que la situación anterior”, señaló Carl Shepherd, administrador de fondos en Newton Investment Management Ltd. en Londres.

El Gobierno postergó la repetición de las elecciones desde su fecha inicial del 3 de mayo para fijarlas entre el 7 de junio y el 6 de septiembre, para luego volver a posponerlas hasta el 18 de octubre. La presidenta Jeanine Áñez, senadora que asumió el poder tras la partida de Morales, también está entre los tres favoritos para las elecciones de este año.

“No he visto nada hasta ahora que sea una señal lo suficientemente fuerte como para hacerme creer que no se llevarán a cabo las elecciones o que el país no es capaz de cumplir con sus obligaciones de deuda”, dijo Shepherd.

Nota Original:Forty-Three Tons of Gold Shore Up Crumbling Bolivian Reserves

