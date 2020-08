Portaltic.-Instagram expande su 'feed' por el final y lanza las publicaciones sugeridas

MADRID, 19 (Portaltic/EP)



Instagram ha expandido su 'feed' añadiendo al final las publicaciones sugeridas, procedentes de otros usuarios a los que no se sigue, en lugar de como hacía la red social hasta ahora, avisando a los usuarios al final de su 'feed' cuando no les quedan más publicaciones por ver de las cuentas a que siguen.



La plataforma ha confirmado el lanzamiento de las publicaciones sugeridas de otras cuentas este miércoles, como ha asegurado Julian Gutman, responsable de producto de Instagram Home, al portal The Verge.



Hace dos años, Instagram introdujo un mensaje con el que avisaba a los usuarios al llegar al final de su 'feed, es decir, después de ver todas las publicaciones de los últimos dos días de las cuentas a las que sigue.



Ahora, los usuarios que lleguen al final de su 'feed' personalizado tendrán la opción de seguir viendo publicaciones sugeridas por la plataforma, pero pertenecientes a otras cuentas que no sigue.



Estas publicaciones se seleccionan por estar directamente relacionadas con los temas de las cuentas a las que ya sigue el usuario, y serán diferentes a los de la pestaña Explorar, que contienen publicaciones de temáticas adyacentes. El objetivo es "hacer más sencillo profundizar en los intereses" al usuario, según Gutman.



Las publicaciones sugeridas de Instagram contendrán también anuncios, pero entre ellas solo se incluirán fotografías y vídeos, no directos de IGTV ni videos musicales de Reels.