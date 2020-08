Pol Espargaró necesita sacarse la espina y el rival es Dovizioso

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Madrid, 19 ago (EFE).-haber sido el primero en darle un triunfo a KTM en la última temporada que estará con ellos y el principal obstáculo que va a tener en el gran premio de "su casa", el Red Bull Ring de Spielberg, será el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20).

Espargaró demostró el pasado fin de semana, en este mismo escenario, que su rendimiento y ritmo se encontraba a un altísimo nivel y que sólo la mala suerte, como así fue, podría truncar su victoria cuando ya contaba con más de un segundo y medio de ventaja.

Pero comenzaron a ondear las banderas rojas a lo largo del trazado tras el dramático accidente que sufrieron el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), que estuvo a punto de involucrar a los pilotos oficiales de Yamaha, el español Maverick Viñales y el italiano Valentino Rossi, y sus expectativas desaparecieron por completo al no contar con un neumático trasero nuevo del compuesto intermedio como montaba por entonces, para esa segunda salida.

Hasta ese momento y durante todo el fin de semana, Pol Espargaró demostró que el hecho de haber rodado mucho el fabricante austríaco en ese trazado ya era una cierta ventaja al estar gran parte del trabajo habitual de un fin de semana de gran premio ya hecho, sólo faltaba la "guinda" de la victoria, pero una bandera roja truncó todas sus aspiraciones.

Y es por este motivo, principalmente, por el que Pol Espargaró llega al segundo fin de semana en Austria, con el denominado Gran Premio de Estiria, con las ganas, casi se podría decir que con la necesidad, de sacarse la espina que tiene clavada de no haber podido dar todavía una victoria a KTM cuando el surafricano Brad Binder, otro de los pilotos del fabricante austríaco, si lo ha hecho.

Aunque en ese camino, y por lo visto el pasado fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg, Pol Espargaró se las va a tener que ver con el italiano Andrea Dovizioso, el piloto con más victorias en este circuito y que, además, tiene un "estímulo especial" desde que el pasado fin de semana anunciase que al final de la temporada dejaba Ducati por el "desamor" patente entre las partes.

Dovizioso fue el gran beneficiado de la segunda salida en Austria, aunque ya en la primera parte de la carrera estaba en la "zona de seguridad" para luchar por el triunfo, aunque seguramente le habría costado bastante más conseguirlo ante un pletórico Pol Espargaró, que seguro que en esta "segunda oportunidad" no volverá a cometer los fallos de la primera.

No será el único piloto de Ducati Andrea Dovizioso y tampoco Pol Espargaró en KTM, con opciones de pelear por la victoria, pues el australiano Jack Miller demostró el pasado fin de semana encontrarse a muy buen nivel, como también el portugués Miguel Oliveira.

Quienes sí van a tener que esmerarse mucho más son los pilotos de Yamaha, a los que parece tocarles sufrir en Austria y ni Fabio Quartararo ni Maverick Viñales, sus principales representantes, estuvieron al nivel que de ellos se espera y una vez más quien les salvó de "la quema" fue el italiano Valentino Rossi, aunque lo hiciese con una discreta quinta posición.

Quienes sí pueden estar en la pelea del dúo Ducati-KTM son los pilotos de Suzuki pues Alex Rins, hasta el momento de su caída, dio muestras más que suficientes de poder aspirar no sólo al podio sino a la victoria y cuando llegó el error en forma de caída no tuvo ningún problema en asumir el rol de líder su compañero de equipo, Joan Mir, que estuvo en la lucha por el podio hasta el final y en la última vuelta, en la última curva, le asestó el "golpe de gracia" a Jack Miller aprovechándose a la perfección del error de trazada que cometió el australiano.

Entre los representantes de Honda parece que el único capaz de intentar estar a la altura de las circunstancias es el japonés Takaaki Nakagami, con Cal Crutchlow medio desaparecido por su lesión de escafoides y Alex Márquez, en el Repsol Honda, con la laboriosa tarea de adaptarse a la nueva categoría.

Aleix Espargaró es otro de los pilotos que necesita algo más de suerte para poder dar ese paso adelante que parece estar en condiciones de dar con la nueva Aprilia RS-GP, aunque por una cosa o por otra al final se queda a mitad de camino.

Más atrás, siguen a su ritmo pero necesitan avanzar tanto Iker Lecuona en su nueva categoría y al manillar de la KTM RC 16, como Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19), que tiene el mejor referente posible, el de su compañero de equipo el francés Johann Zarco -criticado por casi todos los pilotos por su actitud en pista con Morbidelli- que ha sabido sacar jugo a la Ducati y pelear con los mejores en cuanto tiene la oportunidad, pero que será duda en Estiria por una pequeña fractura de escafoides de la que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente.

