Obama pedirá "creer" en Biden para dejar atrás a Trump

Fotografía de archivo del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. EFE/KAMIL KRZACZYNSKI/Archivo

Washington, 19 ago (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) pedirá esta noche a sus compatriotas que "crean" en el virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, para "sacar el país de los tiempos oscuros" del Gobierno de Donald Trump.

"Esta noche, les pido que crean en la habilidad de Joe y Kamala (Harris) para sacar al país de los tiempos oscuros y reconstruirlo", dirá Obama, según extractos de su discurso en la Convención Nacional Demócrata adelantados por el partido.

Obama cerrará así la tercera jornada de la convención, que se celebra por primera vez de forma telemática debido a la pandemia, justo después de que Harris acepte formalmente la nominación del partido como candidata a la Vicepresidencia de Estados Unidos.

"Durante ocho años, Joe fue el último en la sala cuando me enfrenté a una gran decisión. Me convirtió en un mejor presidente. Tiene el carácter y la experiencia para hacernos un mejor país", afirmará sobre el que fuera su vicepresidente entre 2009 y 2017.

Además de apelar al voto por Biden, Obama también aprovechará su discurso, como ya lo hizo su esposa, Michelle Obama, este pasado lunes, para arremeter contra su sucesor en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump.

"Nunca esperé que mi sucesor aceptara mi visión o continuara con mis políticas. Esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio (...) Pero nunca lo hizo", afirmará Obama.

"No ha mostrado -seguirá- ningún interés en tratar la Presidencia como algo diferente a un 'reality show' más, que puede usar para obtener la atención que ansía.

Obama señalará que Trump simplemente "no puede" hacer bien el trabajo de presidente y le culpará de los 170.000 muertos por la pandemia en EE.UU., de los millones de empleos destruidos y de "amenazar como nunca antes" la democracia estadounidense.

La Convención Nacional Demócrata oficializó este martes a Biden como su candidato a la Presidencia, una nominación que se espera que acepte mañana en un discurso que clausurará el evento de cuatro días.