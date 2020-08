Mexicano Erasmo Catarino agradecerá 15 años de cariño con concierto en línea

Fotografía cedida por el cantante mexicano Erasmo Csatarino que lo muestra mientras posa para una fotografía. EFE/Erasmo Catarino/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 19 ago (EFE).- Después de 15 años de mucho cariño por parte del público, el cantante mexicano Erasmo Catarino quiere celebrar sus 15 años de carrera con un concierto el 29 de agosto que tendrá que ser en línea debido a la pandemia de coronavirus.

"Creo que mucha gente en estos 15 años me han dado cariño. Mi carrera nunca ha sido de escándalos y el público que me ha respaldado me ha dado oportunidad de subir al escenario y ponerme en el lugar donde debo estar. Siempre digo que me subo al escenario como si fuera la última vez porque nunca sé cuando va a ser la última", explicó el artista en una entrevista con Efe.

Catarino fue ganador de la cuarta edición del concurso de talentos "La Academia" en 2005 y desde entonces ha forjado una carrera con altos y bajos pero siempre intentando mantener la meta de lograr su sueño: poder vivir de la música.

Y es que el cantante, que está presentando el disco "Regresando en el tiempo", es originario del pequeño municipio de Xalpatláhuac, en el sureño estado de Guerrero y su lengua materna es el náhuatl, una lengua indígena.

ORGULLO DE SUS ORÍGENES

Por esto, 15 años después de haber iniciado su andanza en la música se siente orgulloso de haber llegado hasta donde está y espera poder animar a muchos niños y jóvenes a luchar por lograr sus metas.

"Veo cómo Erasmo Catarino arriesgó a salir de su pueblo y buscar esa oportunidad en este medio. Y por haber logrado llegar a 15 años en la música aunque con altas y bajas le doy gracias a la vida. Ojalá a los jóvenes les sirva para animarse, si hay talento y capacidad hay que también buscar la oportunidad, esta no llega a donde estás tú", expresó el artista.

En este sentido, mencionó a personalidades como la actriz Yalitza Aparicio o el actor Tenoch Huerta, quienes además de su profesión ejercen como defensores de los derechos humanos y luchan por erradicar el racismo en México.

En honor a su público, que se ha mantenido cerca durante esta década y media, es que hará este concierto en línea junto a 12 músicos y con todas las medidas sanitaria pertinentes.

Aunque será diferente a sus espectáculos habituales que suelen incluir mariachi y banda, está seguro de que será una buena manera de encontrarse con la gente de manera virtual para presentar los temas de su disco "Regresando en el tiempo", en el que hay canciones de artistas como Chiquetete, José Luis Perales, Camilo Sesto o Los Ángeles Negros.

Algunas de las canciones de este trabajo las cantó en su paso por "La Academia", por lo que de alguna manera este era el año perfecto para sacarlas y cerrar el círculo, además de que considera que son temas que traen recuerdos a personas de muchas generaciones a las cuales les puede venir bien recordar momentos en esta cuarentena.

Por esto, al cantante le gustaría poder hacer un concierto en directo cuando sea posible para cantar esta canción pero también muchas otras significativas en su carrera.

"Espero pronto tocar con mariachi nuevamente. No voy a dejar el mariachi ni el norteño, es un concepto muy mexicano que nos identifica como un país muy rico en cultura. Ojalá pueda llegar algún día a España y otros lugares y llevarles un trocito de mi tierra", terminó Catarino.

Su disco "Regresando el tiempo" está disponible en todas las plataformas desde el pasado 13 de mayo.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.