Meadows dice que no hay programadas nuevas conversaciones de comercio entre EEUU y China

FOTO DE ARCHIVO: El jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca, Mark Meadows, habla por teléfono antes de subir al Air Force One en Maryland, EEUU. 17 de agosto de 2020. REUTERS/Tom Brenner

Por Andrea Shalal

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 19 ago (Reuters) - No se han programado nuevas conversaciones comerciales de alto nivel entre Estados Unidos y China, pero ambas partes siguen en contacto sobre la implementación del acuerdo de Fase Uno, dijo el jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca, Mark Meadows, a los periodistas a bordo del Air Force One el martes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo antes a los periodistas, durante una visita a Yuma, Arizona, que había pospuesto la revisión del 15 de agosto del acuerdo comercial firmado con China en enero, dada su frustración por la gestión de la pandemia del coronavirus por parte de Pekín.

"He pospuesto las conversaciones con China. ¿Sabe por qué? Porque no quiero tratar con ellos ahora", dijo Trump durante una rueda de prensa sobre la construcción del muro fronterizo con México. "Lo que China le hizo al mundo no era ni siquiera pensable. Podrían haber detenido (el virus)".

Meadows indicó que la revisión, ordenada como parte del acuerdo comercial con China, no había sido reprogramada, aunque el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, mantuvo un contacto regular con sus contrapartes chinas en torno al cumplimiento de los compromisos.

Trump, por su parte, no se comprometió a nada al ser preguntado si se retiraría del acuerdo comercial con China. "Veremos qué pasa", dijo.

Durante sus visitas a Arizona y Iowa del martes, el presidente expresó su frustración por la gestión de la crisis sanitaria por parte de China y su fracaso a la hora de contener la enfermedad, pero también alabó las compras récord de productos agrícolas estadounidenses por parte de Pekín.

Las importaciones de China de productos agrícolas y manufacturados de EEUU, energía y servicios están muy por detrás del volumen necesario para cumplir con el objetivo previsto de un aumento, en el primer año de acuerdo, de 77.000 millones de dólares con respecto a las compras de 2017.

En cualquier caso, las compras han aumentado a medida que la economía china se recupera del confinamiento impuesto para frenar el brote de coronavirus a principios de este año.

El viernes, el Departamento de Agricultura de EEUU informó de la venta de 126.000 toneladas de soja a China, marcando el octavo día consecutivo con grandes ventas a los compradores chinos. Las ventas de petróleo crudo también se han incrementado.

(Información de Andrea Shalal; editado por Shri Navaratnam y Kim Coghill, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)