Mañanera AMLO: Se reformará uso del cannabis, fecha por definir

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los legisladores reformarán el uso de la marihuana en México, pero no dio detalles sobre cuándo ocurriría o cómo sería la nueva regulación.

“Sí van ellos a resolver sobre este asunto. sí va a haber una reforma legal, eso sí lo puedo anticipar”

NOTA: Líder del Senado en México busca legalización de la marihuana

El presidente realizó su conferencia de prensa en Querétaro. Junto a él estuvo el gobernador del estado, Francisco Domínguez, quien intentó desligar su nombre de un escándalo de corrupción en el cual el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, supuestamente sobornó a legisladores para asegurar la aprobación de una reforma energética. El secretario privado de Domínguez aparece en un video filtrado el martes recibiendo bolsas llenas de efectivo, aunque se desconoce el uso del dinero. El hombre fue despedido por Domínguez horas despues de la divulgación del video.

López Obrador planea enviar una iniciativa al congreso en septiembre para que los presidentes sean procesados por cualquier cargo, al igual que el ciudadano comun. También quiere que el congreso apruebe una reforma a los fideicomisos públicos, una medida que le daría acceso a dinero adicional mientras las arcas públicas son mermadas por la pandemia y los programas sociales de López Obrador

El presidente dijo que sería “extraordinario” construir rutas de tren desde el estado de Querétaro a Ciudad de México y San Luis Potosí. López Obrador alentó la participación de inversionistas privados en este tipo de proyectos

El presidente se reunirá con los gobernadores en San Luis Potosí el miércoles y viajará a Zacatecas posteriormente

