Malí.- Los militares golpistas en Malí prometen la celebración de elecciones "en un plazo razonable"

Ordenan el cierre de las fronteras y decretan un toque de queda nocturno



El grupo de militares golpistas que han forzado la dimisión del presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, ha anunciado a primera hora de este miércoles la creación de un Comité Nacional de Salvación del Pueblo, con el objetivo de llevar al país a la celebración de elecciones en "un plazo razonable" y restaurar la estabilidad.



El anuncio ha sido trasmitido por el portavoz del grupo de militares rebeldes, Ismael Wague, en la cadena estatal de televisión ORTM1, la cual horas antes difundió el discurso de dimisión de Keita, en el que asegura que plegaba a la decisión tomada por el Ejército para evitar el "derramamiento de sangre".



"Nosotros, el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, hemos decidido comprometernos ante el pueblo y la historia, asegurando a continuación del Estado", ha comenzado Wague, quien ha insistido en que se salvaguardarán todos los acuerdos internacionales.



Este alto mando militar ha anunciado que dicho comité "invitará a la sociedad civil y a los movimientos sociales y políticos" para que se unan a ellos con el objetivo de "crear mejores condiciones políticas que conduzcan a unas elecciones generales fiables".



El portavoz de los golpistas ha esgrimido que no buscan el poder sino "la estabilidad del país que nos permitirá celebrar, en un plazo razonable, elecciones generales que permitan a Malí dotarse de instituciones fuertes capaces de gestionar mejor nuestro día a día y restaurar la confianza entre gobierno y gobernados".



Por otra parte, ha informado de que "a partir del 19 de agosto todas las fronteras aéreas y terrestres estarán cerradas hasta nuevo aviso", una medida que también adoptó horas antes la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que ha suspendido a Malí tras conocer "el golpe de Estado". Los militares también han anunciado que se impondrá un toque de queda desde las 21:00 horas a las 5:00 del día siguiente.



DETENCIÓN Y DIMISIÓN DE KEITA



El ya saliente presidente de Malí presentó su dimisión y anunció en las últimas horas la disolución del Parlamento y del Gobierno, poco tiempo después de haber sido detenido junto al primer ministro, Boubou Cissé, por un grupo de militares rebeldes.



"Nuestras Fuerzas Armadas concluyen que esto debe terminar con su intervención, me someto a ellas porque no quiero que se derrame sangre para mantenerme en el poder", anunció en un mensaje difundido por la televisión estatal de Malí.



"Por eso quisiera en este preciso momento, mientras agradezco al pueblo de Malí su apoyo durante estos largos años y la calidez de su afecto, comunicarles mi decisión de dejar mis funciones a partir de este momento, con todas las consecuencias legales: la disolución de la Asamblea Nacional y la del Gobierno", ha añadido.



CRISIS EN MALÍ



La renuncia de Keita se produce tras semanas de grave crisis política a raíz de los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado marzo y que vino a sumarse a la grave inseguridad ocasionada por las acciones de los grupos yihadistas, con las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico a la cabeza, pero también a la creciente violencia de carácter intercomunitario.



Un sector de la oposición, aglutinado en torno al influyente imán Mahmud Dicko, ha venido reclamando desde el pasado junio la dimisión del presidente, a quien acusaban de la situación actual del país, castigado también por una crisis económica a la que se ha sumado igualmente la pandemia de coronavirus.



El conocido como Movimiento 5 de Junio ha protagonizado multitudinarias manifestaciones en Bamako, la última de ellas el pasado 10 de julio que se saldó con más de una decena de muertos y para esta semana había anunciado una intensificación de sus acciones con una nueva manifestación prevista para este viernes. Por ahora no está claro si existe alguna relación o contacto entre los golpistas y este movimiento opositor.