Malí.- El presidente de Malí anuncia su dimisión y la disolución del Gobierno tras ser detenido por militares rebeldes

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, ha presentado su dimisión y ha anunciado a su vez la disolución del Parlamento y del Gobierno, horas más tarde de haber sido secuestrado junto al primer ministro, Boubou Cissé, por un grupo de militares rebeldes.



"He decidido renunciar a mi cargo a partir de este momento. No quiero que se derrame sangre si eso significa mantenerme en el poder", ha anunciado Keita a través de un mensaje difundido por la televisión estatal ORTM.



Keita, visiblemente afligido, ha reconocido que no ha podido dirigir al Ejército y ha lamentado las muertes que se produjeron durante la represión de las manifestaciones del mes de julio.