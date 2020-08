Magic y Trail Blazers dan las sorpresas; Rockets y Heat ganan con solvencia

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Houston (EE.UU.), 18 ago (EFE).- Las primeras sorpresas llegaron en la segunda jornada de los playoffs de la NBA en la burbuja de Orlando, donde los protagonistas fueron los Magic de Orlando y los Trail Blazers de Portland al conseguir sendas victorias frente a los grandes favoritos al título de campeones de liga, los Bucks de Milwaukee y Los Angeles Lakers.

La jornada se habría con el triunfo de los Magic, que liderados por el pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic (doble-doble de 35 puntos y 14 rebotes), ganaron por 122-110 a los Bucks.

Vucevic, que le ganó también el duelo individual al ala-pívot griego Giannis Antetekounmpo, de los Bucks, fue la clave en el triunfo sorpresa de los Magic que se ponen al frente de la eliminatoria que se disputa al mejor de siete partidos.

Junto a Vucevic otros cinco jugadores de los Magic tuvieron números de dos dígitos y el equipo de Orlando estuvo siempre al frente del marcador sin que nunca permitiese la reacción de los Bucks.

Antetokounmpo también acabó con un doble-doble de 31 puntos, 17 rebotes -13 defensivos-, y repartió siete asistencias, pero nunca pudo imponer su dominio dentro ni fuera de la pintura ante el gran partido realizado por Vucevic, que estableció sus mejores marcas en los playoffs.

La jornada se iba a cerrar como se comenzó con otra sorpresa mayúscula después que el base Damian Lillard, con 34 puntos, volvió a encabezar el ataque ganador de los Trail Blazers que vencieron 100-93 a los Lakes.

Como se esperaba, los Trail Blazers llegaron al partido en mucho mejor forma física y de juego que los Lakers, que confirmaron los graves problemas ofensivos que han mostrado desde que llegaron a la burbuja de Orlando y ni tan siquiera el triple-doble de su alero estrella, LeBron James, impidieron su derrota, en lo que fue su primera aparición con el equipo angelino en los playoffs.

Lillard, que anotó 6 triples de 13 intentos, y estuvo perfecto desde la línea de personal (10-10), se encargó de liderar el ataque de los Trail Blazers que estuvieron siempre al frente del marcador.

Junto a Lillard, el escolta CJ McCollum acabó como segundo máximo encestador de los Trail Blazers al conseguir 21 puntos, mientras que el pívot bosnio Jusuf Nurkic se encargó de aportar un doble-doble de 16 puntos, 15 rebotes y tres asistencias.

Ante el gran juego defensivo de los Trail Blazers, los Lakers siempre fueron a remolque en el marcador y en el ritmo de juego y de ahí que la aportación de James, con 23 puntos, 17 rebotes y 16 asistencias -mejor marca como profesional en playoffs-, no tuviese la recompensa del triunfo.

Entre medias de las dos grandes sorpresas se dieron lo triunfos solventes que tuvieron los Rockets de Houston y los Heat de Miami guiados por sus respectivos jugadores franquicias de los escoltas James Harden, y Jimmy Butler, respectivamente.

La ausencia del base estrella Russell Westbrook no fue impedimento para que los Rockets, con Harden, de líder, que les aportó 37 puntos, vencieron 123-108 a los Thunder de Oklahoma City.

Harden, que anotó 12 de 22 tiros de campo, incluidos 6 de 13 desde fuera del perímetro, también acabó con un doble-doble al ser el mejor en el juego interior con 11 rebotes -nueve defensivos- y repartió tres asistencias.

Bajo el liderazgo de Harden, los Rockets anotaron 20 triples y tuvieron a otros cuatro jugadores que acabaron con números de dos dígitos, incluido el ala-pívot Jeff Green, quien salió de reserva y logró 22 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias de gran valor.

Como lo fueron los 21 puntos del escolta Eric Gordon, en su mejor partido desde que llegó a la burbuja de Orlando.

El ala-pívot italiano Danilo Gallinari igualó un récord personal en los playoffs con 29 puntos como líder de los Thunder, mientras que el veterano base Chris Paul, quien llegó a Oklahoma City después qe los Rockets acordaron el traspaso de Westbrook, estuvo cerca del triple-doble al conseguir 20 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias.

Pero no fueron suficiente a la hora de evitar la derrota ante la inspiración encestadora de Harden.

También Butler reivindicó su condición de jugador franquicia y con 28 puntos encabezó el ataque balanceado y ganador de los Heat que se impusieron por 113-101 a los Pacers de Indiana.

Butler, que anotó 8 de 15 tiros de campo, incluidos 2-2 de triples, y 10-12 de personal, también capturó tres rebotes, repartió cuatro asistencias, recuperó cuatro balones, perdió otros cuatro, y puso dos tapones.

Su labor defensiva en el marcaje al alero T.J.Warren, el hombre clave del ataque de los Pacers, que acabó con 22 puntos, fue también decisiva en la victoria de los Heat.

El equipo de Indiana tuvo a Warren y al base Malcolm Brogdon, que también anotó 24 puntos, como los máximos encestadores, pero en el cuarto periodo no pudieron con la defensa de Miami que logró el parcial de 32-21, que fue le abrió el camino del triunfo.

Brogdon acabó con un doble-doble al repartir 10 asistencias, pero tuvo tres perdidas de balón y nunca pudo ganarle el duelo a Dragic.

Los Pacers también perdieron al final del partido al escolta Victor Oladipo, quien sufrió una lesión en el ojo izquierdo y tuvo que abandonar el campo.

El segundo partido de cada una de las cuatro eliminatorias se disputaran el jueves en el mismo escenario de la burbuja de Orlando.