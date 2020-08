Madonna celebra sus 62 años en Jamaica en una fiesta con su novio y sus hijos

La cantante estadounidense Madonna. EFE/Alessandro Di Marco/Archivo

San Juan, 19 ago (EFE).- La icónica artista estadounidense Madonna celebró por todo lo alto, y sin mascarilla, su 62 cumpleaños en Jamaica con su novio de 27 años, Ahlamalik Williams, y cinco de sus seis hijos, en una fiesta en la que la música fue la protagonista como no podía ser de otra manera.

Madonna, que superó el coronavirus, escogió la isla caribeña para celebrar en una reunión en la que el tabaco y alcohol no faltaron, según se refleja este miércoles en su cuenta de la red social de Instagram.

Con un ajustado vestido largo con motivos tropicales y mostrándose muy cariñosa con su joven novio, Madonna se lanzó a bailar como pudo -se recupera de una lesión de rodilla- al ritmo de una banda de música jamaiquina que deleitó a la artista y sus familiares.

Las imágenes han causado cierta polémica en las redes sociales, en especial porque nadie de los que aparecen en la fiesta lleva mascarilla ni, por supuesto, guarda ningún tipo de distanciamiento social de seguridad.

Jamaica, que como buena parte de la región del Caribe sufre una segunda "ola" de COVID-19, ha debido volver a retomar las medidas de seguridad sanitaria que se impusieron al inicio de la pandemia en marzo.

La isla ha registrado ya un total de 1.146 casos positivos y 14 fallecidos por el coronavirus, además de sumar 17 nuevos contagiados en las últimas 24 horas.

En medio de todo esto, las imágenes dejan ver también a Madonna besándose con su novio y junto a sus hijos Lola, de 23 años; Mercy, de 14; y las mellizas Stella y Esther de 7, a los que también se suma David Banda, de 14 años.

El único de los hijos de Madonna que no aparece en la fiesta es Rocco Ritchie, que el 11 de agosto cumplió 20.

Medios locales de Jamaica han señalado, además, que el grupo se alojó en el hotel Round Hill and Villas de Montego, un centro turístico situado en la costa norte de Jamaica.