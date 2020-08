06/07/2019 Luján Argüelles, primeras palabras después de su separación. MADRID, 19 (CHANCE) Luján Argüelles ha hecho su primera aparición pública después de que hayamos conocido su separación de Carlos Sánchez Arenas, tras siete años de relación y una hija de cinco años, Miranda, en común. La vida sigue, y la presentadora no ha dudado en disfrutar de la potente voz de David Bisbal en el Festival Starlite en Marbella, donde se encuentra pasando sus vacaciones de verano. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Luján Argüelles ha hecho su primera aparición pública después de que hayamos conocido su separación de Carlos Sánchez Arenas, tras siete años de relación y una hija de cinco años, Miranda, en común. La vida sigue, y la presentadora no ha dudado en disfrutar de la potente voz de David Bisbal en el Festival Starlite en Marbella, donde se encuentra pasando sus vacaciones de verano.



Luciendo un bronceado de lo más envidiable, la periodista no ha tenido problema en hablar de su ruptura con el empresario con el que formaba una estable pareja desde que se conocieron en el año 2013. Sin perder la sonrisa, Luján asegura que Carlos y ella son "amigos desde hace muchísimos años y eso siempre será así", pero "la vida va marcando rumbos".



De lo más sincera, la rubia presentadora confiesa que lo más importante para su ex pareja y para ella es su hija Miranda, que ya tiene cinco años: "Siempre será así. Desde luego está la responsabilidad como padres hacia nuestra niña, esa está por encima de cualquier cosa. Siempre hemos sido amigos y siempre será así".



Sin embargo, y pese a su amabilidad y cercanía, Luján prefiere no hablar de lo dura que ha sido esta inesperada ruptura: "Eso es entrar en territorios muy personales. Te insisto, creo que el titular es que siempre hemos sido amigos y siempre será así".



