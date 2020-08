LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12:00

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 19 de agosto de 2020

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

CAR-GEN CORONAVIRUS-CUBA

LA HABANA - Cuba anuncia el inicio de la primera etapa del ensayo clínico de una posible vacuna contra el nuevo coronavirus a partir del 24 de agosto y cuyos resultados deberían estar listos en febrero, según un registro oficial. Por Andrea Rodríguez. 368 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-REP-GEN CORONAVIRUS-BRASIL-DOÑA UIA: Coronavirus mata a activista de quilombos en Brasil.

-REP-GEN CORONAVIRUS-MUJERES: Millones de mujeres y niñas de todo el mundo se quedan sin acceso a anticonceptivos debido al coronavirus.

-REP-GEN CORONAVIRUS-MALLS-ESTACIONAMIENTOS: Los malls ofrecen espectáculos en estacionamientos para atraer clientes en medio de pandemia.

-EUR-GEN CORONAVIRUS-VACUNA-VATICANO: Papa: ricos no deben tener prioridad para vacuna.

REP-POL EEUU-ELECCIONES-HILLARY CLINTON

CHICAGO - Después de más de cuatro décadas de actuación pública, Hillary Clinton regresa a la Convención Nacional Demócrata a cimentar su trayectoria como campeona de la participación de las mujeres en política. Por Sara Burnett. 610 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN LIBANO

BEIRUT - Un abogado libanés presenta una demanda contra el presidente y el primer ministro del país, acusándolos de negligencia al permitir el almacenamiento del material inflamable que causó la enorme explosión en el puerto de Beirut. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CALIFORNIA-INCENDIOS

SAN FRANCISCO - Las autoridades evacuan a miles de personas en el norte de California debido a la proximidad de unos 30 incendios forestales y en medio de una sofocante ola de calor. Por Juliet Williams y Robert Jablon. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN MEXICO-CORRUPCION

CIUDAD DE MÉXICO - En medio de un escándalo de corrupción que involucra a un cercano colaborador, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, sale en defensa de su integridad y se lanza contra el exdirector de la compañía petrolera estatal, quien les dijo a los fiscales que sobornó a legisladores para que aprobaran reformas estructurales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por Carlos Rodríguez. 630 palabras. ENVIADO.

AMN-CLI TORMENTAS

CABO SAN LUCAS, México — El poderoso huracán Genevieve se acerca a las costas de Baja California, en México, amenazando con llevar vientos con fuerza de tormenta tropical a algunas partes de la península, aunque no está previsto que el ojo del meteoro toque tierra. Por Ignacio Martínez de Jesús. 441 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-ECO TARGET

NUEVA YORK - Las ventas de Target en tiendas y por internet aumentan en los últimos tres meses, una prueba más de que las grandes minoristas se han vuelto esenciales para abastecerse durante la pandemia. Por Anne D’Innocenzio. 280 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-GEN NORUEGA-RUSIA-ESPIONAJE

COPENHAGUE, Dinamarca - Noruega expulsa a un diplomático ruso vinculado al caso de un hombre encarcelado por acusaciones de espiar para Rusia. Por Jan M. Olsen. 370 palabras. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT BARCELONA-KOEMAN

SIN PROCEDENCIA - Sumido en una de las peores crisis de su historia, Barcelona está reavivando sus lazos con el fútbol holandés. El club catalán anuncia oficialmente la contratación del técnico Ronald Koeman un día después de que su presidente, Josep Bartomeu, dijo que el holandés había aceptado la oferta para sentarse en el banquillo blaugrana y que sólo quedaba concretar los detalles. Por Tales Azzoni. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT CORONAVIRUS-ARGENTINA BOCA INFECTADOS

BUENOS AIRES - El club de fútbol argentino Boca Juniors informa que tres jugadores del plantel profesional están infectados con coronavirus y que se encuentran aislados. Los infectados son el mediocampista Iván Marcone, el delantero Walter Bou y el arquero juvenil Agustín Lastra, quienes se encuentran en buen estado y participaron en los entrenamientos que desde el 10 de agosto el equipo reanudó en un predio de las afueras de Buenos Aires. 350 palabras. ENVIADO.

DEP-FUT LYON-BAYERN MUNICH

LISBOA - Bayern Munich y Lyon juega por el derecho a medirse con Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones. Por Rob Harris. 500 palabras.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-CIN TESLA

NUEVA YORK - Los actores Ethan Hawke y Kyle MacLachlan conversan sobre su interpretación de dos genios rivales en la nueva película biográfica “Tesla”. Por Brooke Lefferts. 800 palabras. AP Foto.

Con: RESEÑA-TESLA.

ESP-TEL LOVE IN THE TIME OF CORONA

NUEVA YORK - Leslie Odom Jr. y Nicolette Robinson coprotagonizan la miniserie de Freeform “Love in the Time of Corona”, sobre cuatro conjuntos de relaciones durante la pandemia. Por Alicia Rancilio. 600 palabras. AP Foto.

___________________________________

