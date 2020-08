Koeman se compromete a limpiar la imagen del Barcelona: el que no muestre compromiso se irá

El nuevo técnico del Barcelona, Ronald Koeman, habla durante su presentación en el Auditorium 1899 de Barcelona, España. 19 de agosto, 2020. REUTERS/Albert Gea

BARCELONA, 19 ago (Reuters) - El nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, advirtió el miércoles que los jugadores que no muestren compromiso o profesionalismo abandonarán el club, al tiempo que prometió devolver la gloria tras la humillante derrota de la semana pasada por 8-2 en la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich.

"La imagen del otro día no es la que queremos. Nadie. Tenemos que trabajar mucho para recuperar el prestigio. Todavía el Barça es el club más grande del mundo", dijo Koeman en su presentación tras firmar un contrato por dos años con la escuadra azulgrana.

"El fútbol es para disfrutar. Lo primero que voy a decir a los jugadores es que sin disfrutar no sacas el máximo rendimiento. Hay que estar orgulloso de jugar en este club", señaló.

Koeman dejó su cargo como seleccionador holandés para hacerse cargo del Barça, al que ayudó como jugador a ganar su primera Copa de Europa en 1992, durante una etapa de seis años en el denominado 'Dream Team' de Johan Cruyff.

El técnico holandés dijo que el Barcelona es su casa, aunque admitió que no es un momento fácil para regresar al club, que vivió su primera campaña sin títulos en 12 años.

"Es un reto, no es un momento fácil para estar en Barcelona, porque exige siempre al máximo, y así me gusta", indicó. "Hay calidad suficiente para poder exigir al máximo en resultados y títulos. A partir de ahora vamos a trabajar para tener un equipo fuerte. Creo que hay que hacer cambios, la imagen del otro día no es la que nosotros queremos".

Koeman no reveló qué jugadores dejarán el equipo, aunque dejó claro que solo quiere trabajar con los que estén comprometidos por completo.

"No me gusta hablar individualmente de los jugadores. Hay que buscar lo mejor para el club y la plantilla más fuerte posible", afirmó.

"Sé que hay jugadores, a cierta edad, que pueden tener dudas. Cuando un jugador tiene 31 o 32 años, no está acabado. Tiene que ver con el hambre que tiene este jugador y las ganas que tiene de dar el máximo en el club", indicó.

"Sólo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí. Si no quieren estar aquí, deberían decirlo. Quiero trabajar con gente que quiera dar lo máximo para el Barcelona", agregó.

(Reporte de Richard Martin; editado en español por Carlos Serrano)