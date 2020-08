Karina, musa del uso de las mascarillas sanitarias, arrasa con su nueva canción

15/02/2016 Karina, de lo más sonriente en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Karina ha salido del "Baúl de los recuerdos" y ha vuelto, a la escena musical, por todo lo alto. Y es que si Miguel Bosé se ha convertido en protagonista por criticar el uso de mascarilla para evitar la propagación del Covid-19, la veterana cantante lo ha hecho por todo lo contrario. Y después de una temporada desaparecida, la ex de Juan Miguel ha causado furor en las redes sociales con una canción en la que promueve el respeto a las medidas obligatorias para luchar contra el coronavirus.



Al ritmo de "la la la, las mascarillas, ponte las mascarillas y guarda la distancia la la la la, yo quiero vivir, la la la, ponte las mascarillas", Karina está logrando un éxito sin precedente en redes sociales, convirtiéndose en musa y embajadora del uso de las mascarillas sanitarias.



Muchos internautas, encantados con la iniciativa de la cantante, no han tardado en comparar su postura con la de Miguel Bosé, a quien quieren enfrentar por promover todo lo contrario y poner con sus teorías acerca del Covid a sus fans en peligro.



Karina, en declaraciones a "Ya es mediodía", ha rechazado cualquier tipo de disputa con el cantante de "Sevilla" y pese a sus opiniones opuestas acerca de la pandemia y el uso de la mascarilla sanitaria, ha confesado que "a Miguel lo admiro, lo adoro y lo respeto". Eso sí, mirando directamente a cámara y sin perder la sonrisa, la inolvidable intérprete de "Las flechas del amor" ha querido dirigirse a Bosé con una advertencia: "Miguel, si no llevas mascarillas no te puedo dar un beso ni verte cerca. Ponte las mascarillas"



Karina, genio y figura. Y ahora, además, musa del uso de las mascarillas sanitarias.