Irene Paredes, la capitana del París SG vuelve a casa para ganar la 'Champions'

¡Regreso al futuro! Tras salir del País Vasco para dar un paso importante en su carrera, la capitana del París Saint-Germain, Irene Paredes, vuelve con el objetivo de ganar la Liga de Campeones, un momento "muy especial" para la exdefensa de la Real Sociedad y del Athletic de Bilbao.

"Va a ser muy especial", una experiencia "única" de vivir, sonríe la española de 29 años, asegurando a la AFP que mantiene "muy buenos amigos" en Bilbao y San Sebastián, sedes de un torneo final (21-30 de agosto) inédito y a puerta cerrada por el nuevo coronavirus.

Nacida en Legazpi, a una hora de ambas ciudades, esta amante del judo y del senderismo dio desde "muy pequeñita" sus primeras patadas a un balón en esta localidad de 8.000 habitantes, donde también practicaba atletismo a un buen nivel.

"Pero cuando llegué a la Real Sociedad no podía hacer los dos, tuve que elegir", recuerda la defensa central, que firmó su primer contrato profesional a los 17 años con el club de San Sebastián.

En tres temporadas (2008–2011), Paredes logró imponerse con la camiseta blanquiazul, pese a unos inicios difíciles. Sus actuaciones llaman la atención del vecino y rival Athletic, con cuatro ligas españolas en su palmarés.

Los dos clubes mantienen un "derbi, por lo que era difícil marcharse. Pero en ese momento me fui para ganar títulos", explica la jugadora, que suma unas sesenta internacionalidades con la selección española.

- Competitiva hasta en los entrenamientos -

En Bilbao, la número 14 inauguró su palmarés con una liga española en 2016 obtenido con un punto de ventaja sobre el Barça. La defensa marcó nueve goles en su última temporada con el Athletic.

"Fue increíble, sobre todo con la filosofía del Athletic, donde solo pueden jugar futbolistas vascas. Fue todavía más difícil viendo los fichajes que hacían Barcelona y Atlético (de Madrid), sobre todo jugadoras extranjeras", rememora.

En lugar de quedarse en su "zona de confort", cerca de su familia en Legazpi, Paredes dejó el cuadro rojiblanco, clasificado para la Liga de Campeones, para seguir los cantos de sirena procedentes del PSG.

"No era una decisión fácil. Pero quería seguir mejorando, aumentar mi nivel", explica la jugadora, que no hablaba francés a su llegada a París. En la capital, "todo era diferente: el idioma, la cultura, los entrenamientos, la manera de entender el fútbol. Me llevó un poco de tiempo pero todo bien".

En el PSG, donde tiene contrato hasta 2021, a Paredes la describen como "la gran deportista del equipo, la más rigurosa, la que siempre termina primera los ejercicios", una capitana modelo cercana a la arquera chilena Christiane Endler.

El 22 de agosto, con sus compañeras, se enfrentará al Arsenal en cuartos de final en San Sebastián. ¿Saber que la semifinal se jugará en Bilbao le dará más ganas de ganar?

"Ya es una gran motivación ir a semifinales, es lo más importante", asegura la exjugadora del Athletic. "Luego si podemos jugar en Bilbao, en San Mamés, sería top", añade.

Finalista de la 'Champions' en su primera temporada en Francia, contra el Lyon en junio de 2017, no esconde su ambición. "Queremos ganar la 'Champions'", el equipo "se entrena para eso, trabajamos duro y lo vamos a dar todo".

