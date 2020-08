Gilberto Santa Rosa lanzará el viernes el primer sencillo de su nuevo disco

En la imagen, el cantante puertorriqueño de salsa Gilberto Santa Rosa. EFE/Orlando Barría/Archivo

San Juan, 19 ago (EFE).- El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa lanzará el viernes, día de su 58 cumpleaños, "La Familia", el primer sencillo de su nuevo disco, "Colegas", que incluirá las colaboraciones de otros destacados salseros como Tito Nieves, Tito Rojas, Luisito Carrión e Isaac Delgado.

Así lo anunció el llamado "Caballero de la salsa" en su segmento "Martes de colaboraciones", que presenta semanalmente en sus redes sociales.

"Le voy a dar buenas noticias para los que siguen la música que hago y buenas noticias para mí. Este próximo viernes, 21 de agosto no solamente celebro mis 58 años, sino que celebro el lanzamiento del primer sencillo de un proyecto que les he hablado por muchos años, que se llama 'Colegas' y lo vamos a estrenar en todas las plataformas digitales", explicó el artista.

El trabajo va "de la mano de un amigo" que "ustedes conocen bien y es una estrella de la música nuestra: Tito Nieves", agregó.

"La Familia", escrito por José Curbelo, fue grabado por ambos salseros en una nueva versión que incluye la participación de Carrión, así como del panameño Miguel Ángel Barcasnegras, mejor conocido como "Meñique", Justo Betancourt y los veteranos músicos puertorriqueños Sammy García y Pablo García.

Otros artistas invitados en el nuevo álbum de Santa Rosa son Choco Orta, Maelo Ruiz y Yan Collazo.

"Colegas" es el disco más reciente de Santa Rosa desde que lanzó "40... Y contando en vivo desde Puerto Rico", que recopila el concierto que ofreció el veterano salsero el 17 de febrero de 2018 en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, para celebrar sus 40 años de trayectoria musical.

En el espectáculo, Santa Rosa contó con las participaciones de Nieves, Luis Enrique, Eddie Santiago, Willie Rosario, Paquito Guzmán y Víctor Manuelle, y el rapero Vico C.

Dicho disco se colocó en el primer lugar en ventas en la isla caribeña en su primera semana de publicación, según la revista Billboard.

Eso le brindó a Santa Rosa extender su récord como el único artista con 33 discos que se ubica entre las primeras 10 posiciones en ventas en el listado de álbumes tropicales de la revista Billboard.

Santa Rosa, por otra parte, inauguró el 6 de junio pasado la sala de espectáculos y entretenimiento Coca-Cola Music Hall ubicada en las proximidades del Centro de Convenciones de Puerto Rico de la capital, en un concierto virtual.