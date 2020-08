Fútbol/Champions.- Rudi García: "La injusticia del primer gol nos hizo retroceder"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Olympique Lyon, Rudi García, lamentó la eliminación de su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich (0-3) y aseguró que "la injusticia del primer gol" les hizo "retroceder" durante el resto del partido.



"Deberíamos habernos adelantado, pero no lo hicimos y luego llegó la brillantez individual de Gnabry. Tuvimos un sentimiento de injusticia con este primer gol porque nos hizo retroceder. Pero incluso con esto, no nos dimos por vencidos en la segunda parte", analizó el técnico del Olympique.



"Sacamos mejor el balón en la segunda parte y aparecimos con más peligro en el área contraria. Ekambi pudo haber hecho el 2-1, pero Neuer lo paró. El Bayern no estuvo completamente tranquilo en el partido y creo que estarán felices por habernos vencido como favoritos abrumadores que eran en la eliminatoria", añadió.



Además, el entrenador del Olympique no quiso evaluar la temporada, ni a sus jugadores, ni el futuro más reciente porque "ahora no es el momento de hablar de eso".