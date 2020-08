Figurar en la "lista roja" de Filipinas se paga con la muerte

EFE/EPA/ROLEX DELA PENA

Manila, 19 ago (EFE).- Decenas de activistas y militantes de izquierda figuran en una polémica "lista roja" elaborada por el Gobierno de Filipinas y varios de los señalados han sido asesinados, como Zara Alvarez y Randall Echanis, las últimas víctimas de lo que algunos califican como "terrorismo de Estado".

Alvarez y Echanis, ambos asesinados este mes de agosto, eran dos conocidos activistas en Filipinas con un largo historial denunciando abusos de derechos humanos y defendiendo la paz con la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP).

Aunque nunca militaron en sus filas, el actual gobierno de Rodrigo Duterte los acusó de rojos, comunistas y rebeldes, lo que en la Filipinas actual es sinónimo de terrorista, una etiqueta que han pagado con su sangre.

LA POLÉMICA "LISTA ROJA"

"Ambos fueron incluidos en esa horrenda lista que el Departamento de Justicia creó en 2018 en un intento de que los tribunales declaren a las personas que ahí figuran como terroristas", lamentó este miércoles en declaraciones a Efe, Cristina Palabay, secretaria general de Karapatan, una red nacional de organizaciones de derechos humanos de la que Alvarez y Echanis fueron miembros.

Zara Alvarez, activista por los derechos humanos de 39 años, fue asesinada a tiros la noche del 17 de agosto por asaltantes enmascarados en Bacolod, en la isla de Negros, una de las regiones más pobres del país y afectada por las muertes de sindicalistas y campesinos.

Este asesinato se produjo siete días después de que fuera encontrado muerto en su casa al norte de Manila Randall Echanis, de 72 años, reconocido defensor de una reforma agraria, presidente y fundador del partido de izquierdas Anakpawis y asesor en las negociaciones de paz con el NEP.

"Figurar en esa lista era como tener un objetivo apuntándote directamente en la espalda", aseguró Palabay, que junto a unas 500 personas participó hoy en un acto de protesta para reclamar justicia por estos "crímenes de Estado" en el parque "Bantayong ng mga Bayani", espacio de Manila que homenajea a las víctimas de la dictadura de Ferdinand Marcos.

La polémica "lista roja" fue elaborada por el Departamento de Justicia en 2018 -después de que el nuevo intento de negociaciones de paz con los comunistas y la administración Duterte se fuera al traste- con los nombres de unas 600 personas que se pretende catalogar como terroristas, aunque el caso todavía está pendiente en los tribunales.

Según Karapatan, al menos 80 personas de la "lista roja" son defensores de derechos humanos sin ninguna relación con insurgencia o rebelión alguna, ni mucho menos grupo terrorista. Otro activista incluido en la lista, Randy Malayao, fue asesinado a tiros en enero de 2019.

Algunos comparan esa "lista roja" con la "lista negra" de funcionarios, alcaldes y congresistas acusados sin pruebas de vínculos con el narcotráfico, en el marco de la brutal campaña contra las drogas de Duterte, nómina en la que también se han producido sangrientas bajas en los últimos cuatro años.

EL ESTIGMA DE LA IZQUIERDA

Sin embargo, este acoso al activismo político no es nuevo en Filipinas, que ya sufrió el "estigma de la izquierda" en los "oscuros años" de la ley marcial que declaró el dictador Ferdinand Marcos (1971-1982), etapa en la que hubo 3.240 asesinatos por motivos políticos, 70.000 disidentes fueron encarcelados y 34.000 torturados.

"Esto no es nuevo, varias administraciones en el pasado utilizaron el poder estatal para sofocar la disidencia legítima. Hay una insurgencia comunista en nuestro país pero ahora, para justificar estos asesinatos, asocian organizaciones legales y activistas individuales con la guerrilla comunista", indicó a Efe el congresista Ferdinand Gaite, del partido de izquierda moderada Bayan Muna, quien también acudió a la protesta.

Gaite insistió en que su partido -cuyos miembros también cargan con la "etiqueta roja" impuesta por el gobierno- "nunca ha abogado por la rebelión ni la revolución, pero sí defiende el derecho del pueblo a combatir toda forma de fascismo, y también de terrorismo".

"Las muertes de Alvarez y Echanis son una gran pérdida para el movimiento popular. Ambos contribuyeron a luchar por las problemas del pueblo, de los campesinos y los trabajadores, de la gente ordinaria, abogando por la justicia social y por el cambio", aseveró.

EL GOBIERNO SE DESMARCA

Ante la indignación general causada por estos dos asesinatos, de los que muchos responsabilizan al Gobierno, la administración Duterte se ha querido desmarcar de esas sospechas, aunque el propio mandatario ha insultado y amenazado a activistas y líderes de la izquierda en numerosas ocasiones.

"Culpar a las fuerzas del Estado como los responsables de esos asesinatos es algo infundado, ya que la investigación sobre las muertes de Zara Alvarez y Randall Echanis está en curso", defendió hoy en un comunicado el portavoz presidencial, Harry Roque.

Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch no han dudado en señalar directamente a las fuerzas de la ley bajo el mando de Duterte como responsables.

"Filipinas tiene una larga lista de activistas de izquierda a quienes las fuerzas de seguridad del Estado han ejecutado extrajudicialmente con el pretexto de combatir la insurgencia comunista. Estas muertes ocurren porque funcionarios gubernamentales y militares perciben a activistas como Alvarez y Echanis, que abogaban por defender o reformar la ley, como sustitutos de los insurgentes armados", apuntó hoy el subdirector para Asia de HRW, Phil Robertson.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó en junio una investigación sobre Filipinas en la que denunció la campaña de terror e impunidad bajo el mandato de Duterte, marcado por el hostigamiento a líderes sociales y grupos de izquierda, con 248 activistas asesinados.

Un informe publicado en julio por la organización Global Witness situó a Filipinas como el segundo país del mundo más peligroso para ser defensor de la tierra o activista medioambiental, después de Colombia, con 43 asesinatos en 2019, frente a los 30 de 2018.

Sara Gómez Armas